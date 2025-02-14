Βίκτωρας, ο σκύλος της 1ης ΕΜΑΚ που σώζει ζωές

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Βίκτωρας είναι ένα κατάμαυρο λαμπραντόρ. Έφτασε στην 1η ΕΜΑΚ όταν ήταν ακόμη κουτάβι κι εκεί συναντήθηκε με τον χειριστή του, τον Δημήτρη. Από τότε είναι αχώριστοι.

Ο Βίκτωρας εκπαιδεύτηκε για τη συμμετοχή του στην Ειδική Ομάδα Καταστροφών Μεγάλης Κλίμακας με στόχο την εύρεση αγνοούμενων.

Η εκπαίδευση ενός σκύλου διασώστη ξεκινάει όταν είναι 5 μηνών και διαρκεί μέχρι τη "συνταξιοδότησή" του, ενώ ανά εξάμηνο αξιολογείται. Μετά τη "συνταξιοδότησή του" ο Βίκτωρας θα ζήσει στο σπίτι του Δημήτρη, ο οποίος τον θεωρεί πλέον σκύλο του.

Η πιο δύσκολη επιχείρηση έως τώρα για τον Βίκτωρα έως τώρα ήταν

Ο φονικός σεισμός στην Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2023, είναι η πιο δύσκολη επιχείρηση που έχει συμμετάσχει έως τώρα το πανέμορφο μαύρο λαμπραντόρ.

Ιστορίες γεμάτες αγάπη για τα ζώα με τη Νίκη Ζαρκάδα.

