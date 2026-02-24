Χωρίς ένσημα από τον Νοέμβριο του 2025 οι περισσότεροι εργαζόμενοι

Από τον Νοέμβριο του 2025 ο ΕΦΚΑ άλλαξε τον τρόπο απόδοσης των ενσήμων των εργαζόμενων. Ο εκσυγχρονισμός υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) είναι πράγματι επιβεβλημένη, καθώς υποβάλλονται με τον ίδιο περίπου τρόπο από το 2002 και μετά χωρίς ουσιαστικές βελτιώσεις. Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσες να διορθώσεις μια ΑΠΔ, θα έπρεπε να την υποβάλλεις στον ΕΦΚΑ με CD ή στικάκι! Δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Οι ΑΠΔ διορθώνονταν μέχρι τώρα με επίσκεψη στον ΕΦΚΑ και υποβολή της διορθωμένης ΑΠΔ με CD ή στικάκι.

Την αλλαγή λοιπόν στον τρόπο υποβολής της ΑΠΔ οι λογιστές την είδαμε ως μια πολύ θετική εξέλιξη. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει εξελιχθεί σε πραγματικό εφιάλτη. Ο λόγος είναι απλός. Ο νέος τρόπος υποβολής δεν λειτουργεί. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Λύνονται καθημερινά, είναι αλήθεια. Παραμένουν όμως σημαντικά και μεγάλα, ενώ οι λύσεις δεν φαίνονται αξιόπιστες, γιατί έχει εμφανιστεί και το φαινόμενο κάτι να λύνεται προσωρινά, αλλά το ίδιο πρόβλημα να επανεμφανίζεται.

Κοντεύουμε λοιπόν να συμπληρώσουμε δύο μήνες από τότε που θα έπρεπε να έχει υποβληθεί η ΑΠΔ Νοεμβρίου και δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η στιγμή που οι υποβολές θα γίνονται απρόσκοπτα. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι έστω και για έναν εργαζόμενο μιας επιχείρησης να μην είναι δυνατή η υποβολή της ΑΠΔ, αυτή δεν υποβάλλεται για κανέναν εργαζόμενο.

Το παράπονό μας δεν είναι ότι ένα καινούριο σύστημα δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αναμενόμενο από το να παρουσιάζονται προβλήματα σε ένα σύστημα που εφαρμόζεται πρώτη φορά και μάλιστα σε τόσο ευρεία κλίμακα. Το παράπονό μας είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ δεν έχουν μεριμνήσει να υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για την περίπτωση που νέο σύστημα θα παρουσίαζε προβλήματα, όπως δυστυχώς παρουσιάζει.

Το χειρότερο όμως είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ, αρνούνται το πρόβλημα. Συμπεριφέρονται λες και δεν τρέχει τίποτα. Δεν έχουν εκδώσει καν μια ανακοίνωση ενημερώνοντας εργαζομένους και εργοδότες για το πρόβλημα, με αποτέλεσμα όποιος εργαζόμενος διαπιστώνει ότι έχει μείνει χωρίς ένσημα από τον Νοέμβριο, να ζητά τον λόγο από τον εργοδότη του και ο εργοδότης να ζητά τον λόγο από τον λογιστή του. Οι λογιστές όχι μόνο έχουμε εργαστεί πολλαπλάσιο χρόνο για να μάθουμε την νέα πλατφόρμα και να αντιμετωπίσουμε τα συνεχή σφάλματα που παρουσιάζει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την μια τα παράπονα των πελατών μας και των εργαζόμενών τους και από την άλλη την αδιαφορία από το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΦΚΑ.

Την ίδια στιγμή αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι λογιστές είμαστε οι μόνοι που αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις του προβλήματος. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει ότι δεν έχουν αποδοθεί τα ένσημα από τον Νοέμβριο και μετά:

Εργαζόμενοι που τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο θεμελίωναν υγειονομική κάλυψη, παραμένουν ανασφάλιστοι

Εργαζόμενοι που έχουν ανάγκη την καταμέτρηση των ενσήμων του Νοεμβρίου για να λάβουν επιδότηση του ταμείου ανεργίας, μένουν χωρίς την επιδότηση

Εργοδότες που έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα ΔΥΠΑ, δεν μπορούν να πάρουν την επιδότηση που δικαιούνται.

Ακόμα και αν ως δια μαγείας λυθούν όλα τα προβλήματα την επόμενη εβδομάδα, αυτό δεν απαλλάσσει καθόλου το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ από τις ευθύνες τους που αντιμετώπισαν μια τόσο μεγάλη και σημαντική αλλαγή με τόση επιπολαιότητα, δηλαδή χωρίς εναλλακτικές για την περίπτωση που το νέο σύστημα θα παρουσίαζε προβλήματα. Κι επειδή το να περιμένουμε απλά τα προβλήματα να λυθούν δεν συνιστά χρηστή διοίκηση, θα πρέπει άμεσα να ανακοινώσει αυτές τις εναλλακτικές έστω και τώρα. Οι εναλλακτικές αυτές θα μπορούσε να είναι οι εξής:

Επαναφορά του παλιού τρόπου υποβολής, όταν ο νέος τρόπος παρουσιάζει προβλήματα ή

Μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα και να υποβάλλονται όλες οι ΑΠΔ απρόσκοπτα, όποιος εργαζόμενος ή εργοδότης το χρειαστεί, να μπορεί να δείχνει τα ένσημα με βεβαίωση εργοδότη. Η βεβαίωση αυτή χορηγούνταν παλιά πολύ συχνά, όταν οι ΑΠΔ υποβάλλονταν κάθε τρίμηνο, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μην περιμένουν την επίσημη υποβολή των ενσήμων για να έχουν τις παροχές που δικαιούνται βάσει της απασχόλησής τους.

Κανένα πρόβλημα όμως δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ, όσο δεν το αναγνωρίζουμε ως τέτοιο. Δυστυχώς με τέτοια επιπολαιότητα αντιμετωπίζονται σχεδόν όλες οι ψηφιακές μεταβάσεις σε πιο σύγχρονες πλατφόρμες. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με την υγειονομική κάλυψη και την επιδότηση ανεργίας εργαζόμενων. Αυτά, δεν μπορούν να περιμένουν.