«Χαλίφα Χαφτάρ και Υιοί» και τι σημαίνει για τη Βεγγάζη η επίσκεψη Γεραπετρίτη

«Χαλίφα Χαφτάρ και Υιοί» και η σημασία της επίσκεψης Γεραπετρίτη για τη Βεγγάζη

Όπως είναι γνωστό, ο Χαλίφα Χαφτάρ υποδέχθηκε τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στη Βεγγάζη το Σάββατο. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, ιδίως τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τα έργα ανοικοδόμησης. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη και αναπληρωτής αρχιστράτηγος των δυνάμεων της Βεγγάζης.

Πέρα από τον Σαντάμ Χαφτάρ, αναφορές στα λιβυκά ΜΜΕ δείχνουν ότι στη διεύρυνση των επαφών είχε ενεργό ρόλο και ο Χάλεντ Χαφτάρ, ο οποίος κατέχει τη θέση του Αρχηγού Επιτελείου των Δυνάμεων Ασφαλείας του LNA (Λιβυκός Εθνικός Στρατός).

Α, να μην το ξεχάσουμε υπάρχει κι άλλος υιός. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ, ο οποίος ηγείται του Ταμείου Ανασυγκρότησης της Λιβύης. Τα τοπικά μέσα τόνισαν ότι υπάρχει ρητή πρόσκληση προς εξειδικευμένες ελληνικές εταιρείες για συμμετοχή σε έργα υποδομής, ενέργειας και logistics στην ανατολική Λιβύη, καθότι η Βεγγάζη επιδιώκει να καταστεί η Ελλάδα ο κύριος εταίρος της στην ΕΕ για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Η συμμετοχή των υιών του Χαφτάρ υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Βεγγάζη στη θεσμοποίηση των σχέσεων με την Αθήνα με αναβαθμισμένες πολυεπίπεδες σχέσεις, πέρα από το προσωπικό επίπεδο του στρατάρχη. Άλλωστε, η αναβαθμισμένη ελληνική διπλωματική παρουσία στην Ανατολική Λιβύη ενισχύει τη διεθνή νομιμοποίηση της διοίκησης της Βεγγάζης.

Επομένως στην προκειμένη περίπτωση η... οικογενειοκρατία κάνει καλό στην Ελλάδα, και η εμπορική επωνυμία «Χαλίφα Χαφτάρ και Υιοί» έχει τη (μεγάλη) σημασία της.

Πετρέλαιο στα 200 δολάρια;

Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται τόσο πληθαίνουν και οι προβλέψεις για εκτόξευση των τιμών πετρελαίου.

Όχι ότι τα σημερινά επίπεδα των 110-120 δολαρίων είναι χαμηλά -είχαμε να δούμε τέτοιες τιμές από τον πρώτο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία- αλλά όσο οι τιμές αυξάνονται τόσο θα αυξάνεται ο πληθωρισμός, θα πιέζονται οι οικονομίες και δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα τα νοικοκυριά.

Εκτός όμως από τα καμπανάκια για τις συνέπειες από μεγάλες κεντρικές τράπεζες, οίκους αξιολόγησης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ, χθες έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι, προειδοποιώντας για εκτίναξη του πετρελαίου στα 200 δολάρια αν δεν σταματήσει ο πόλεμος.

Τα σενάρια για τις τιμές και για τις συνέπειες είναι πολλά, αλλά όλα έχουν μια κοινή συνισταμένη. Τη διάρκεια.

Όσο λοιπόν ο πόλεμος συνεχίζεται, τα αποθέματα θα μειώνονται, η εφοδιαστική αλυσίδα θα πιέζεται ακόμα περισσότερο και η παγκόσμια οικονομία θα βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί.

Εκτός όμως από τη διάρκεια, ρόλο παίζει και η ένταση αλλά και η τυχόν περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Τι θα μπορούσε να γίνει σε ένα απευκταίο σενάριο που μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μπουν ενεργά στην πολεμική αντιπαράθεση και οι Χούθι και κλείσουν το Στενό του Bab el-Mabdeb;

Περίπου το 9% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από εκεί συμπεριλαμβανομένου περίπου του 20% της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και αγαθών αξίας άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Μπορεί λοιπόν το σενάριο του Σίσι να φαίνεται λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά, αλλά μπορεί πλέον να μιλήσει κανείς με σιγουριά ότι δεν θα συμβεί; Δυστυχώς όχι...

Ξεπουλάει χρυσό για να στηρίξει τη λίρα ο Ερντογάν

Στη μεγαλύτερη ρευστοποίηση χρυσού των τελευταίων επτά χρόνων προχώρησε η Τουρκία για να στηρίξει τη λίρα και κατά συνέπεια την τουρκική οικονομία.

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες πούλησε 58 τόνους χρυσού από τα αποθεματικά της για να μαζέψει 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με την αύξηση του ενεργειακού κόστους το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας έχει επιβαρυνθεί σημαντικά, αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα να βάλει χέρι τόσο στον χρυσό όσο και στα συναλλαγματικά της αποθεματικά.

Η εκτόξευση των τιμών πετρελαίου έχει ενισχύσει τη ζήτηση σε δολάρια, για μια χώρα που είναι εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας.

Δεν χωρούσε η αίθουσα… ούτε τα μηνύματα

Η αίθουσα στο Riviera Coast αποδείχθηκε μικρή. Όχι μόνο για τον κόσμο, αλλά και για τα σήματα που ήθελε να εκπέμψει ο Μάκης Βορίδης.

Με αφορμή μια «ανοιχτή πολιτική συζήτηση», ο πρώην υπουργός κάλεσε φίλους και ψηφοφόρους στα νότια και εκείνοι ανταποκρίθηκαν μαζικά. Τόσο μαζικά που η εικόνα θύμισε κάτι παραπάνω από τοπική εκδήλωση: περισσότερο ένα καλά μετρημένο τεστ απήχησης και ίσως κάτι σαν πρόβα.

Στο ακροατήριο, γνώριμα πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, κομματικά στελέχη και αρκετοί πολίτες που περίμεναν υπομονετικά για μια χειραψία στο τέλος. Οι «ουρές» άλλωστε στην πολιτική λένε συχνά περισσότερα από τις ομιλίες.

Ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, φρόντισε να ζεστάνει το κλίμα, με αναφορές στη συνεργασία τους και μια υπενθύμιση των υψηλών ποσοστών της ΝΔ στην περιοχή. Όχι ότι χρειαζόταν ιδιαίτερη ενίσχυση το αφήγημα.

Ο ίδιος ο Βορίδης κινήθηκε σε γνώριμους άξονες: ισχυρή Νέα Δημοκρατία, καθαρές θέσεις, αιχμές για την αντιπολίτευση και -χωρίς περιστροφές- υπεράσπιση του εαυτού του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μήνυμα ήταν σαφές: «έχω απαντήσει, προχωράμε».

Κράτησε και μια ευρωπαϊκή νότα, με αναφορά στον Φρέντι Μπελέρη, δείχνοντας ότι τα «εθνικά» παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Όπως και η γνωστή τριάδα: οικονομία, ασφάλεια, μεταναστευτικό.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Μάκης Βορίδης μίλησε για μια απαιτητική πολιτική περίοδο που προϋποθέτει καθαρές θέσεις και ενεργή συμμετοχή, επισημαίνοντας ότι η πολιτική μάχη των επόμενων μηνών θα δοθεί με όρους ουσίας και σαφούς προσανατολισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον δεν ήταν τόσο αυτά που ειπώθηκαν, όσο αυτά που μετρήθηκαν. Η προσέλευση, το κλίμα, η διάθεση του κόσμου.

Κάποιοι άκουσαν μια ακόμη πολιτική ομιλία. Κάποιοι άλλοι, πάντως, κράτησαν περισσότερο τη φράση για τους «επόμενους μήνες»...

Πηγή: skai.gr

