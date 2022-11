Οπαδός της Σαουδικής Αραβίας έβαλε φανέλα... Λεβαντόφσκι στο γκολ της Πολωνίας

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έβαλε επιτέλους του πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο κλειδώνοντας τη νίκη της Πολωνίας επί της Σαουδικής Αραβίας, με έναν οπαδό που έβλεπε δια ζώσης το ματς να κλέβει την παράσταση στην κερκίδα.

Κι αυτό γιατί έβγαλε τη φανέλα της Σαουδικής Αραβίας που φορούσε και αποκάλυψε από κάτω μία... των Πολωνών και μάλιστα του «Λέβα»!

Σαουδάραβας θαυμαστής του επιθετικού της Μπαρτσελόνα, ίσως...;

For the love of the game, right?



Saudi Arabia fan switches to a Poland jersey after Lewandowski’s goal 😅#FIFAWorldCup #Qatar2022



🎥: @sportbible pic.twitter.com/898B7KiOF0