Πανηγυρίζει ο Ίλον Μασκ: Η επισκεψιμότητα στο Παγκόσμιο Κύπελλο έφτασε σχεδόν τα 20.000 tweets το δευτερόλεπτο

Μετά από πολλά πέναλτι, φάουλ και "κόκκινες κάρτες" που δέχθηκε το Twitter επί των ημερών του, ο Ίλον Μασκ αναφέρθηκε και σε μια θετική είδηση, που είχε να κάνει με το Μουντιάλ...



Συγκεκριμένα, ο μεγιστάνας πανηγύρισε, δηλώνοντας ότι η επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σπάει τα ρεκόρ, με σχεδόν 20.000 tweets ανά δευτερόλεπτο την Τετάρτη.

"Η επισκεψιμότητα στο Παγκόσμιο Κύπελλο έφτασε σχεδόν τα 20.000 tweets ανά δευτερόλεπτο σήμερα! Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα του Twitter που διαχειρίζεται τη χρήση ρεκόρ" ανέφερε χαρακτηριστικά το "αφεντικό" του Twitter.

World Cup traffic hit almost 20,000 tweets per second today! Great work by Twitter team managing record usage.