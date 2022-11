Πήγε για προπόνηση με... μαλλί Μίκι Μάους ο Γκνάμπρι

Μία άκρως ενδιαφέρουσα στιλιστική επιλογή έκανε ο Σερτζ Γκνάμπρι, που εμφανίστηκε στην προπόνηση της Γερμανίας με... μαλλί Μίκι Μάους.

Ο Σερτζ Γκνάμπρι ανέκαθεν πειραματιζόταν με τα μαλλιά του ωστόσο ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου είπε να δοκιμάσει κάτι εντελώς διαφορετικό.

Εμφανίστηκε, λοιπόν, στην προπόνηση της εθνικής Γερμανίας με χτένισμα που τον έκανε να θυμίζει τον... Μίκι Μάους!

Όπως αναμενόταν, οι φωτογραφίες έγιναν viral...

Serge Gnabry bringing a new hairdo to the World Cup 🇩🇪 pic.twitter.com/EIbJyfdOcs