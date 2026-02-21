Οι «κόκκινες σημαίες» στη σχέση μας προειδοποιούν και μπορεί να μας βοηθήσουν να μην χάσουμε τον χρόνο μας σε μία σχέση που δεν έχει μέλλον. Από την άλλη όμως, είναι μια ευκαιρία, λένε οι ειδικοί, να χτίσουμε μία πιο ουσιαστική σχέση, αν το προσπαθήσουμε.

Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη, στην εκπομπή «Ζω Καλά», είναι ο δημοσιογράφος - παρουσιαστής Δημήτρης Πανόπουλος, ο οποίος μιλάει για τα δικά του red flags στις σχέσεις.

Δείτε το trailer:

Επίσης, στην εκπομπή συζητάμε για τους ξηρούς καρπούς και πώς μπορεί να «σαμποτάρουν» την προσπάθειά μας να χάσουμε κιλά αλλά και για τις ουλές και την αντιμετώπισή τους.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Ο Δημήτρης Πανόπουλος για τα red flags στις σχέσεις

