Με μία φωτογραφία από τη νεανική του ηλικία γιόρτασε τον ερχομό του νέου έτους, διάσημος macho ηθοποιός του Χόλιγουντ.

Ποζάροντας υπερήφανος, ο νεαρός επιδεικνύει τα μπράτσα του, αποκαλύπτοντας από τότε την καλή φυσική κατάσταση, που θα τον έκανε αργότερα διάσημο.

Ο ηθοποιός, γεννημένος στη Χαβάη, έχει διανύσει μεγάλη διαδρομή από τότε που τραβήχτηκε η φωτογραφία, έχοντας παίξει σημαντικούς ρόλους σε δημοφιλείς ταινίες της Disney και στην τριλογία Jumanji.

Γνωστός για τη μυώδη σωματική του διάπλαση και τα αστεία σλόγκαν του, δεν ήταν μόνο ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αστέρες του Χόλιγουντ, αλλά κυριάρχησε και στον κόσμο της πάλης.

Μπορείτε όμως να μαντέψετε ποιος είναι;

Σωστά, είναι ο Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson), γνωστός και ως «Ο Βράχος».

Ο σταρ μοιράστηκε τη γλυκιά φωτογραφία Polaroid από την εφηβεία του για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά, τρολάροντας μάλιστα με χιούμορ τον εαυτό του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Τζόνσον έγραψε: «13 ετών. Χονολουλού, Χαβάη. 1 ερασιτεχνικό άφρο. 2 χρυσές αλυσίδες fugazi. 2 στήθη που χρειάζονται απεγνωσμένα ένα σουτιέν προπόνησης. Υπάρχει ελπίδα για όλους. Καλή Χρονιά, φίλοι μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.