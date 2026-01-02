Λογαριασμός
Χολιγουντιανός, μάτσο σταρ γιόρτασε το 2026 με μία φωτογραφία από το παρελθόν. Δεν μαντεύετε ποιος είναι 

Ποζάροντας υπερήφανος στα 13 του,επιδεικνύει τα μπράτσα του, αποκαλύπτοντας από τότε την καλή φυσική κατάσταση, που θα τον έκανε αργότερα διάσημο

macho

Με μία φωτογραφία από τη νεανική του ηλικία γιόρτασε τον ερχομό του νέου έτους, διάσημος macho ηθοποιός του Χόλιγουντ

Ποζάροντας υπερήφανος, ο νεαρός επιδεικνύει τα μπράτσα του, αποκαλύπτοντας από τότε την καλή φυσική κατάσταση, που θα τον έκανε αργότερα διάσημο. 

Ο ηθοποιός, γεννημένος στη Χαβάη, έχει διανύσει μεγάλη διαδρομή από τότε που τραβήχτηκε η φωτογραφία, έχοντας παίξει σημαντικούς ρόλους σε δημοφιλείς ταινίες της Disney και στην τριλογία Jumanji.

Γνωστός για τη μυώδη σωματική του διάπλαση και τα αστεία σλόγκαν του, δεν ήταν μόνο ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αστέρες του Χόλιγουντ, αλλά κυριάρχησε και στον κόσμο της πάλης.

Μπορείτε όμως να μαντέψετε ποιος είναι;

@therock

Σωστά, είναι ο Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson), γνωστός και ως «Ο Βράχος».

Ο σταρ μοιράστηκε τη γλυκιά φωτογραφία Polaroid από την εφηβεία του για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά, τρολάροντας μάλιστα με χιούμορ τον εαυτό του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Τζόνσον έγραψε: «13 ετών. Χονολουλού, Χαβάη. 1 ερασιτεχνικό άφρο. 2 χρυσές αλυσίδες fugazi. 2 στήθη που χρειάζονται απεγνωσμένα ένα σουτιέν προπόνησης. Υπάρχει ελπίδα για όλους. Καλή Χρονιά, φίλοι μου».

