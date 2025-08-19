Βλάντιμιρ Πούτιν: Στο «μικροσκόπιο» η... φιλία του με 17χρονη

Σάλο έχουν προκαλέσει οι αναφορές ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε φιλική σχέση με 17χρονη που πόζαρε σε ερωτικό ημερολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη δημοτικότητά του πριν από τις εκλογές του 2012.

Στο «Ο Τσάρος αυτοπροσώπως. Πώς μας ξεγέλασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν», οι συγγραφείς Ρομάν Μπαντάνιν και Μιχαήλ Ρούμπιν ισχυρίζονται πως ο Ρώσος πρόεδρος όχι μόνο χρηματοδότησε το project με το ημερολόγιο, αλλά και πως έλαβε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας των κοριτσιών που συμμετείχαν.

Οι αποκαλύψεις αυτές είναι ενδεικτικές ενδεχομένως του πώς ο Πούτιν χειριζόταν την εικόνα του, με επικριτές του να μιλούν για μια προσεκτικά σκηνοθετημένη «γοητεία» που ξεπερνούσε τα όρια της πολιτικής επικοινωνίας.

H 17χρονη τότε Αλίσα Χαρτσέβα – σήμερα 32 ετών – «πρωταγωνίστησε» στον μήνα Απρίλιο.

Σύμφωνα με το βιβλίο, τέσσερις διαφορετικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι λίγο μετά την κυκλοφορία του ημερολογίου, συνεργάτες του Πούτιν κάλεσαν τη Χαρτσέβα στην προεδρική κατοικία.

Μία από τις πηγές μάλιστα αναφέρει ότι, μετά την πρώτη της επίσκεψη, η νεαρή καλλονή συναντούσε τον Ρώσο πρόεδρο περίπου κάθε δύο εβδομάδες, για διάστημα ενός χρόνου.

Τον Ιανουάριο του 2011 η Χαρτσέβα εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή Ten Million και σχολιάζοντας τη συμμετοχή της στο ημερολόγιο, είπε μεταξύ άλλων πως «ήταν μέσα στα όρια του επιτρεπτού».

Αναφερόμενη στη φωτογραφία της, συνόψισε πως φόρεσε ένα «παραδοσιακό καλοκαιρινό φόρεμα» και πρόσθεσε πως ο Πούτιν εντυπωσιάστηκε:

«Του άρεσε πάρα πολύ. Ο εκπρόσωπός του είπε ότι του άρεσε», είπε.

Σύμφωνα με μαρτυρία που παρατίθεται στο βιβλίο, κάθε φορά που η Αλίσα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν, της ετοίμαζαν κάποιο «project» για να παρουσιάσει στον Ρώσο ηγέτη.

«Η Αλίσα το έκανε πρόθυμα. Ένιωθε ευγνώμων που της δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει τον πρόεδρο».

Την ίδια χρονιά, η νεαρή έγινε δεκτή στο περίφημο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας, το πιο φημισμένο πανεπιστήμιο της Ρωσίας που εκπαιδεύει τους μελλοντικούς διπλωμάτες, πράκτορες και κρατικούς αξιωματούχους.

Όπως σημειώνεται, συνήθως μόνο παιδιά εύπορων οικογενειών ή άριστοι μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις καταφέρνουν να μπουν εκεί.

«Η Αλίσα δεν ανήκε σε καμία από τις δύο κατηγορίες – μόλις έναν χρόνο πριν, είχε αποτύχει να εισαχθεί στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας και είχε καταλήξει σε ένα υποδεέστερο εκπαιδευτικό ίδρυμα», σχολίασε άλλη πηγή, προσθέτοντας πως «αυτό ήταν ανταμοιβή από τον Πούτιν».

Δύο χρόνια αργότερα, για τα 60 γενέθλια του Ρώσου προέδρου, η Χαρτσέβα ανέβασε στο blog της μια φωτογραφία της να ακουμπά σε ένα γραφείο όπου κάθεται ένα γατάκι δίπλα στη φωτογραφία του.

Συνόδευσε τη φωτογραφία με λεζάντα «γατάκι για τον Πούτιν», επαινώντας το κυβερνητικό του έργο.

«Μου αρέσει η στάση του απέναντι στη δουλειά του, μου αρέσει το χιούμορ του. Είναι ένας απλός άνθρωπος, όπως εγώ κι εσείς», έγραψε.

Ωστόσο, αυτή η κίνηση φαίνεται πως δε βρήκε καθόλου θετική ανταπόκριση από τον ίδιο τον Πούτιν, που τότε είχε επιστρέψει πλέον στην προεδρία.

Η Αλίσα, λίγο αργότερα, έσβησε την ανάρτηση όπως και όλες τις παλιές φωτογραφίες της από το διαδίκτυο.

Το γραφείο Τύπου του Κρεμλίνου δεν πήρε φυσικά θέση ωστόσο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η νεαρή απέκτησε ξαφνικά ένα πολυτελές διαμέρισμα σε μια από τις πιο ακριβές περιοχές της Μόσχας.

Το 2016, το Reuters επικαλέστηκε δημόσια έγγραφα που έδειχναν ότι ο Γκριγκόρι Μπάεβσκι – τότε συνεργάτης του Αρκάντι Ρότενμπεργκ, στενού φίλου του Πούτιν – είχε πουλήσει ή μεταβιβάσει ακίνητα σε τρεις γυναίκες, ανάμεσά τους και η Χαρτσέβα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.