Βασιλικός συγγραφέας «καίει» την Μέγκαν Μαρκλ: «Απογοητεύτηκε όταν είδε πόσο λίγα λεφτά έχει ο Χάρι»

Στο ντοκιμαντέρ του Νetflix και σε όλες τις προηγούμενες συνεντεύξεις της, η Μέγκαν Μαρκλ περιέγραφε πώς γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι όταν αυτή ήταν ήδη διάσημη ηθοποιός και πως τον ερωτεύτηκε για τον τρόπο και τον χαρακτήρα του, χωρίς να την νοιάζει η καταγωγή και οι τίτλοι του.

Επίσης, τόνιζε συνεχώς πόσο ανακουφίστηκε όταν έφυγαν από την Βρετανία και πόσο ευτυχισμένοι ζουν μετά το Megxit.

Ωστόσο, ο royal expert συγγραφέας Tom Bower πρόσφατα έδωσε την δική του εκδοχή για το πώς ένιωσε η Μέγκαν όταν γνώρισε τον... πραγματικό, κοινό θνητό, Χάρι.

Σε συνέντευξή του Daily Mail, ο συγγραφέας του βιβλίου «Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors» που κυκλοφόρησε μόλις πέρσι– χαρακτήρισε την πρώην ηθοποιό του Suits ως «εμμονική με τα χρήματα».

Γι αυτό τον λόγο, «η Μέγκαν απογοητεύτηκε όταν κατάλαβε πόσο λίγα λεφτά έχει στην πραγματικότητα ο Χάρι».

«Η μεγάλη της έκπληξη και απογοήτευση ήταν ότι ο πρίγκιπας Χάρι είχε πολύ λίγα χρήματα. Είχε φανταστεί ότι θα άξιζε εκατοντάδες εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια, και τώρα πρέπει η ίδια να "επανορθώσει" για αυτά (εννοεί να βρει τρόπο να βγάλει αντίστοιχα πολλά λεφτά), καθώς δεν μπορούν να συντηρούν το lifestyle που έκαναν ως ενεργα μέλη της βασιλικής οικογένειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Bower.

«Η Μεγκαν θέλει να κυκλοφορεί με μεγάλες Cadillac, και ιδιωτικά τζετ αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να "παλεύει" για τέτοια πράγματα», είπε ο συγγραφέας.

Το 2021, το Forbes υπολόγισε την καθαρή περιουσία του Χάρι και της Μέγκαν σε μόλις 10 εκατομμύρια δολάρια, μαζί με την κληρονομιά του Χάρι από την αείμνηστη μητέρα του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, και το μετοχικό κεφάλαιο που έχει το ζευγάρι στην έπαυλή τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Ωστόσο, τα περιουσιακά τους στοιχεία αυξήθηκαν δραματικά χάρη στο συμβόλαιο με το Netflix, το οποίο σύμφωνα με τις σχετικές φήμες πρόσθεσε 84 εκατομμύρια ευρώ στην περιουσία τους, ενώ και το συμβόλαιο με το Spotify τους έφερε ακόμη 18 εκατομμύρια ευρώ.

