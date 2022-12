Ο Τσιτσιπάς σαρκάζει στο Twitter χρήστη που τον αποκάλεσε… «αρσενική bimbo» 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει αποδείξει ότι δεν αφήνει τίποτα να… πέσει χάμω στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι όταν ένας χρήστης του επιτέθηκε με αφορμή προηγούμενες δηλώσεις του που προκάλεσαν θόρυβο, απάντησε σαρκαστικά με τρεις μόνο… λέξεις.



«Σύμφωνα με τα λόγια του @girinathan, ο Στέφανος ‘είναι ένας ψευτοφιλόσοφος χίμπο' (το μπίμπο για τους άρρενες, δηλαδή όμορφος αλλά αφελής, χωρίς μυαλό)» δήλωσε ένας χρήστης.



«Hold my beer» απάντησε χλευαστικά ο Έλληνας τενίστας, εννοώντας με την αμερικανική αυτή έκφραση ότι μπορεί να γίνει και… χειρότερος.



Σημειώνεται ότι το Νο4 του κόσμου τοποθετήθηκε επί του σύγχρονου φεμινισμού, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων.

«Ο σύγχρονος φεμινισμός διδάσκει τις γυναίκες να μισούν τους άντρες. Γυναίκες να μισούν εκείνες τις γυναίκες που είναι περήφανες που είναι γυναίκες. Και κάνει τους άντρες να ντρέπονται που είναι άντρες. Είναι πραγματικά κρίμα να βλέπεις κάτι που αρχικά ήταν τόσο αγνό να έχει μετατραπεί σε κάτι τόσο καρκινώδες» έγραψε ο επιχειρηματίας Iman Gadzhi στο Twitter το οποίο έκανε retweet ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Κατά τη γνώμη μου όλοι είναι και πρέπει να είναι ίσοι με όλους. Ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τη φυλή του. Ο σύγχρονος φεμινισμός έχει μετατραπεί από την ισότητα των φύλων σε μια λατρεία οργής που επιδιώκει να υποτιμήσει τους άντρες. Πώς είναι αυτό δίκαιο;» διερωτήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς απαντώντας σε χρήστη του Twitter.



