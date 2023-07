Τσιτσιπάς – Μπαντόζα παίζουν «ποιος είναι» στο ΤικΤοκ (βίντεο)

Αποκαλύψεις για την σχέση τους έκαναν μέσα από το ΤικΤοκ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα, ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια στον χώρο του τένις.

Οι δυο τους αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε ένα trend της γνωστής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για ζευγάρια, το γνωστό παιχνίδι «Ποιος είναι…(πιο αστείος, πιο ρομαντικός, πιο πεισματάρης κτλ».

Επίσης απαντούν και σε ερωτήσεις, ποιος μαγειρεύει καλύτερα, ποιος είπε πρώτος σαγαπώ κ.α

Το ζευγάρι με κλειστά μάτια και χωρίς να μιλάει δείχνει τον εαυτό του ή τον/την συντροφό του.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa answer some couple questions.



“Who is the most romantic?” Stefanos.



“Who said I love you first?” Stefanos.



Madison Keys asking all the right questions 😂



pic.twitter.com/hpgVRGgIuJ