Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο σύζυγος της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, Τράβις Μπάρκερ - «Προσευχηθείτε» λέει η κόρη του

Σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες μεταφέρθηκε εκτάκτως ο σύζυγος της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, Τράβις Μπάρκερ.

Ο 46χρονος ντράμερ των Blink-182 έφτασε με φορείο Cedars Sinai Medical Center με το θέμα υγείας που αντιμετωπίζει να μην έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Ο ίδιος μάλιστα έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter «Θέε μου σώσε με», χωρίς να αναφέρει κάτι παραπάνω.

Έπειτα η 16χρονη κόρη του Αλαμπάμα Μπάρκερ δημοσίευσε ένα στόρι που εγείρει την ανησυχία όλων. «Παρακαλώ προσευχηθείτε» ήταν τα λόγια της μικρής.



Η Κόρτνεϊ εθεάθη στο πλευρό του Τράβις ενώ τον μετέφεραν σε ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Travis Barker rushed to hospital in ambulance with Kourtney Kardashian by his side https://t.co/0pSQEM78AX pic.twitter.com/GPNGaPMNZ1