Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Τα παθιασμένα φιλιά με τον πρώην της Ντούα Λίπα, Ρομέν Γαβράς (φωτό)

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι ερωτευμένη και δεν θέλει πλέον να το κρύβει. Το 34χρονο μοντέλο, ηθοποιός και συγγραφέας εθεάθη να φιλιέται παθιασμένα και να χαριεντίζεται με τον σκηνοθέτη Ρομέν Γαβράς, καθώς φωτογραφήθηκαν χεράκι-χεράκι στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Η Έμιλι απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους να φιλάει τον 44χρονο Γάλλο σκηνοθέτη, ο οποίος στο παρελθόν είχε σχέση με την ποπ σταρ, Ντούα Λίπα. Η ρομαντική τους έξοδος φαίνεται να αποτελεί το ντεμπούτο της σχέση τους.

Οι δύο τους δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλον και σταμάτησαν πολλές φορές για να φιληθούν, όπως αναφέρει η «Daily Mail». Οι δύο σταμάτησαν, επίσης, κοντά στην είσοδο του μετρό για να φιληθούν ξανά.

Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη νέα σχέση της Έμιλι από τότε που δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες της να φιλιέται δημόσια με τον τραγουδιστή Shaboozey, το καλοκαίρι του 2024. Πριν από αυτό, είχε μια περιστασιακή σχέση με τον Χάρι Στάιλς, τον οποίο φωτογραφήθηκε να φιλάει τον Μάρτιο του 2023, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Τόκιο. Επίσης, εκείνο το έτος, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είχε μια σύντομη σχέση με τον κωμικό Eric André, την οποία έκαναν επίσημη, δημοσιεύοντας μια γυμνή φωτογραφία και των δύο σταρ στο Instagram.

Η Έμιλι ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό ταινιών, Sebastian Bear-McClard, ο οποίος είχε συνεργαστεί πολλές φορές με τους σκηνοθέτες Josh and Benny Safdie, με πιο γνωστή την πολυβραβευμένη ταινία θρίλερ, «Uncut Gems», με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Μάρτιο του 2021, αλλά χώρισε τον Ιούλιο του 2022.

