Με ένα λιτό πλην όμως άκρως καυστικό tweet σχολίασε ο επίσημος λογαριασμός της Ryanair όσα ανέφερε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον σάλο της απέλασής του από τη Μελβούρνη πριν το Αυστραλιανό Open.

Η ατάκα του Σέρβου τενίστα «Δεν είμαι αντιεμβολιαστής, αλλά είμαι πρόθυμος να θυσιάσω τρόπαια αν με υποχρεώνουν να κάνω εμβόλιο για να αγωνιστώ» στο BBC έδωσε… τροφή για σχόλια.

«Δεν είμαστε αεροπορική εταιρεία, αλλά πετάμε αεροπλάνα», ήταν το tweet της Ryanair για τον «Νόλε». Κάτι σαν το... «Όχι Γιάννης, Γιαννάκης» δηλαδή...

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/wivO3L2dTp