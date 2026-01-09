Η Κλόε Καρντάσιαν δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή. Η 41χρονη σταρ της τηλεόρασης αποκάλυψε ότι έχει να κάνει σεξ εδώ και τέσσερα χρόνια, τονίζοντας πως αυτή την περίοδο δεν υπάρχει χώρος για κανέναν άντρα στο κρεβάτι της – εκτός από τον μικρό της γιο, Tatum.

Η μητέρα δύο παιδιών, που έχει επίσης μια επτάχρονη κόρη, την True, από τη σχέση της με τον Tristan Thompson, έκανε την εξομολόγηση αυτή μέσα από ένα βίντεο στο YouTube. Εκεί ξεκαθάρισε πως ο μοναδικός άντρας που επιτρέπεται στο κρεβάτι της είναι ο γιος της, ο οποίος γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας τον Ιούλιο του 2022.

«Ο μόνος άντρας στο κρεβάτι μου είναι ο γιος μου»

Στο βίντεο, η Κλόε εξήγησε ότι δεν επιθυμεί καμία ανδρική παρουσία στο υπνοδωμάτιό της αυτή την περίοδο, πέρα από τον μικρό Tatum. Παράλληλα, μίλησε με χιούμορ για τις συνήθειές της, αναφέροντας ότι της αρέσει να τρώει σνακ στο κρεβάτι, αρκεί να μην πρόκειται για «υγρά» ή βαριά φαγητά.



«Μου αρέσει να τρώω ποπ κορν ή κάτι ελαφρύ στο κρεβάτι, αλλά όχι κανονικό φαγητό». Πρόσθεσε, επίσης, ότι αγχώνεται όταν τρώνε εκεί τα παιδιά της, γι’ αυτό φροντίζει να στρώνει πετσέτες για να αποφεύγει τα ψίχουλα και τα ατυχήματα.

Οι δύσκολες σχέσεις και η απόφαση να μείνει μόνη

Η ερωτική ζωή της Κλόε Καρντάσιαν έχει περάσει από πολλές δοκιμασίες. Η σχέση της με τον Tristan Thompson χαρακτηρίστηκε από επαναλαμβανόμενες απιστίες και τελείωσε οριστικά όταν αποκαλύφθηκε ότι εκείνος απέκτησε παιδί με άλλη γυναίκα το 2021. Προηγουμένως, η Κλόε ήταν παντρεμένη με τον Lamar Odom, με τον οποίο χώρισε το 2016, έπειτα από χρόνια φημών για απιστία. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε περιγράψει τη στιγμή που τον έπιασε επ’ αυτοφώρω σε ξενοδοχείο με άλλη γυναίκα, μια εμπειρία που τη σημάδεψε βαθιά.

Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, στην εκπομπή «The Kardashians», η Κλόε παραδέχτηκε ότι δεν έχει κοιμηθεί με άντρα «εδώ και πολύ καιρό», ξεκαθαρίζοντας, όμως, πως αυτό δεν οφείλεται σε έλλειψη επιλογών, αλλά σε προσωπική επιλογή. «Θα μπορούσα να βρω κάποιον, απλά δεν θέλω», δήλωσε. «Επιστρέφουμε στο σημείο εκκίνησης. Ξαναγεννιόμαστε».

Πηγή: skai.gr

