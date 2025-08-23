Sophie Turner: Οι χιουμοριστικές δηλώσεις- σπόντες για τις ερωτικές της προτιμήσεις

Η Sophie Turner δε μασάει τα λόγια της και ξέρει πώς να προκαλεί.

Η 29χρονη πρωταγωνίστρια του «Game of Thrones» άφησε αιχμές- με «μπόλικες δόσεις χιούμορ»- για τις σεξουαλικές τις προτιμήσεις, αφήνοντας άφωνους τους θαυμαστές της.

Η εξομολόγηση έγινε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού για το «BuzzFeed», όπου διαβάζοντας ένα tweet θαυμαστή που της έγραφε πως θέλει να τη δει σε «τοπ» ρόλο, εκείνη απάντησε γελώντας:

«Θα ήμουν τοπ; Δε νομίζω… » για να συμπληρώσει πως θεωρεί τον εαυτό της πιο «παθητικό».

«Θα σας ενημερώσω, θα επανέλθω σε αυτό», συνόψισε.

Οταν κάποιος άλλος χρήστης σχολίασε ότι «όλοι οι ρόλοι που παίζει η Sophie αποπνέουν τοπ ενέργεια», εκείνη απάντησε με ενθουσιασμό:

«Μου αρέσει που δίνω αυτή την ενέργεια!Αυτό είναι που αγαπώ στην υποκριτική, ότι με πάει σε μέρη που δεν έχω ξαναβρεθεί. Αλλά νομίζω πως είμαι παθητική. Το να είμαι δραστήρια θα ήταν ονειρικό, σας ευχαριστώ!».

Η σκανδαλιάρικη αυτή αποκάλυψη έρχεται λίγο μετά την επανασύνδεσή της με τον Peregrine Pearson, με τον οποίο είχε χωρίσει για λίγο.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε ξανά μαζί στο φεστιβάλ «Glastonbury» τον Ιούνιο και όσοι τους είδαν είπαν ότι έδειχναν «τρελά ερωτευμένοι».

Turner και Pearson είναι μαζί από τον Οκτώβριο του 2023, λίγο μετά το διαζύγιό της από τον Joe Jonas, και επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram τον Ιανουάριο 2024. ts».

Παρά τις φήμες χωρισμού τον Απρίλιο – όταν η Turner τον έκανε unfollow και πόσταρε ένα αινιγματικό «tutto passa» (όλα περνούν) – οι δυο τους φαίνεται πως είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ

Στο μεταξύ, οι σχέσεις της Turner με τον πρώην σύζυγό της Joe Jonas έχουν εξομαλυνθεί. Μετά το θυελλώδες διαζύγιο και τη δικαστική διαμάχη για την κηδεμονία των δύο κοριτσιών τους, της πεντάχρονης Willa και της τρίχρονης Delphine, οι δυο τους έχουν βρει ως φαίνεται «κοινό βήμα» στη γονεϊκότητα.

Ο Jonas μάλιστα μίλησε πρόσφατα με τρυφερότητα για τη Sophie, τονίζοντας σε βίντεο στο TikTok πως θεωρεί ονειρικό πως τα κορίτσια του έχουν μια απίστευτη μαμά όπως η Sophie.

«Θέλω οι κόρες μου να μεγαλώσουν θαυμάζοντας σπουδαίες γυναίκες», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.