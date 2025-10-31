Σίντνεϊ Σουίνι: Είναι μια ξανθιά σεξοβόμβα – Καιρός ήταν να έχουμε μια τέτοια… (φωτό)

Και ο Θεός έπλασε τη Σίντνεϊ Σουίνι. Ή τουλάχιστον, αυτό σκεφτόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε μια φωτογραφία της αισθησιακής ξανθιάς ηθοποιού, που θυμίζει την Μπριζίτ Μπαρντό γύρω στο 1956 ή τη Μέριλιν Μονρόε στην εποχή του «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές».

Με λίγα λόγια, η Σουίνι είναι απροκάλυπτα αισθησιακή, κάτι που είναι αναζωογονητικό στην εποχή των ακτιβιστών κινηματογραφικών αστέρων, που μας κάνουν κήρυγμα για το αποτύπωμα άνθρακα, πριν πετάξουν για τις Κάννες με ιδιωτικό τζετ. Η Αντζελίνα Τζολί υπονοεί ότι το να είσαι θεά του Χόλιγουντ είναι κατά κάποιον τρόπο κατώτερο από το ακτιβιστικό της έργο, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει το πρόσωπό της να παραμένει τόσο τρομακτικά λείο όσο αυτό της Ελίζαμπεθ Μπάθορι – της αιμοδιψούς κόμισσας της Τρανσυλβανίας.

Η αλήθεια είναι ότι, όταν ανησυχείς για τις αυξήσεις των φόρων, τον πληθωρισμό και τους λογαριασμούς του σπιτιού – όπως οι περισσότεροι από εμάς – υπάρχει κάτι πραγματικά ενθαρρυντικό σε μια αμετανόητη, παλιομοδίτικη ξανθιά σεξοβόμβα.

Γι’ αυτό και ενθουσιαστήκαμε όταν μάθαμε ότι η ηθοποιός είναι υποψήφια για τον ρόλο της επόμενης «Bond girl» – ακόμα κι αν η ίδια απέκρουσε τις φήμες λέγοντας ότι θα ήταν διασκεδαστικό να υποδυθεί τον ίδιο τον 007. Οι φήμες φαίνεται να έχουν βάση: η ηθοποιός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη του Τζεφ Μπέζος (η εταιρεία του οποίου, Amazon, κατέχει τα δικαιώματα της σειράς) και παρευρέθηκε στον γάμο του νωρίτερα φέτος. Ο Μπέζος έχει επίσης επενδύσει στη μάρκα εσωρούχων που θα λανσάρει σύντομα, η οποία σίγουρα θα γίνει επιτυχία μεταξύ των γυναικών με πλούσιο στήθος. Και είναι αλήθεια ότι πολλές γυναίκες θα προτιμούσαν να αγοράσουν τα σουτιέν τους από μια femme fatale του Μποντ με φυσικές καμπύλες – και κατανόηση των νόμων της βαρύτητας – παρά από κάποια με χειρουργικά ενισχυμένα στήθη που, σχεδόν. δεν χρειάζονται στήριξη, όπως συμβαίνει με κάποιες άλλες σταρ.

Πολλοί από εμάς συμπαθήσαμε για πρώτη φορά τη Σίντνεϊ Σουίνι στον ρόλο της ως προκλητικής έφηβης στην πρώτη σεζόν του «The White Lotus» (αν και οι έφηβοι μας την συμπάθησαν πρώτοι, χάρη στην εξαιρετική της ερμηνεία στο «Euphoria»). Κατέκτησε πραγματικά τη συλλογική συνείδηση μετά την εμφάνισή της στο βίντεο των Rolling Stones για το single τους «Angry».

Οι περίοδοι οικονομικής ανάπτυξης τείνουν να προκαλούν μια έκρηξη νεανικής παρακμής: πάρτι, ναρκωτικές ουσίες και μουσική που θεωρείται πρωτοποριακή από την παλαιότερη γενιά (σκεφτείτε τη τζαζ, το ροκ εν ρολ και το γκράντζ). Σε τέτοιες εποχές, το ιδανικό της γυναικείας ομορφιάς είναι συνήθως γωνιώδες και με επίπεδο στήθος – αυτό που έγινε γνωστό ως «heroin chic».

Τον τελευταίο αιώνα, έχουμε δει αυτό το μοτίβο να επαναλαμβάνεται στις δεκαετίες του 1920, του 1960 και του 1990, με εκπρόσωπους την Tallulah Bankhead, την Twiggy και την Kate Moss. Αντίθετα, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και διάχυτης ανασφάλειας, μια πιο γεμάτη σιλουέτα αποδείχθηκε πάντα ανακουφιστική. Οι γενναιόδωρες καμπύλες επανήλθαν στη μόδα τη δεκαετία του 1940 και κατά τη διάρκεια των ετών του δελτίου τροφίμων της δεκαετίας του 1950. Κανένα μοντέλο ομορφιάς δεν ήταν πιο επιθυμητό εκείνη την περίοδο από τη Μέριλιν Μονρόε.

Τα στήθη άρχισαν να «φουσκώνουν» ξανά εν μέσω των απεργιών και του ραγδαίου πληθωρισμού της δεκαετίας του 1970 (τα κορίτσια της σελίδας 3, άλλωστε, ήταν μια εφεύρεση της εφημερίδας «The Sun» για να φτιάχνουν το κέφι στους άντρες εργαζόμενους), φτάνοντας στο αποκορύφωμά τους τη δεκαετία του 1980 με την pin-up, Sam Fox, και το supermodel Κλόντια Σίφερ.

Είναι, λοιπόν, συναρπαστικό να παρατηρούμε ότι, καθώς εισερχόμαστε και πάλι σε ασταθή οικονομικά νερά, η Σίντνεϊ Σουίνι δεν έχει απλώς επιστρέψει, αλλά είναι πιο σαγηνευτική και προκλητική από ποτέ. Όπως και η Μονρόε πριν από αυτήν, η Σουίνι είναι τολμηρή, σέξι, αστεία, έξυπνη και ανεξάρτητη. Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες σαν αυτήν για να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την καταστροφή και τη θλίψη.

Πηγή: skai.gr

