Η Ριάνα συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά ποζάροντας στο εξώφυλλο του περιοδικού «W», μαζί με τη μικρή της κόρη, Ρόκι (Rocki), στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση.

Το αφιέρωμα συγκεντρώνει μαρτυρίες από φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που έχουν βρεθεί κοντά της όλα αυτά τα χρόνια -ανάμεσά τους ο σύντροφός της A$AP Rocky, η SZA, η Mariah Carey και η Mary J. Blige- σκιαγραφώντας το πορτρέτο μιας γυναίκας που δεν ακολουθεί τις τάσεις, αλλά τις δημιουργεί.

Περισσότερα από 20 χρόνια μετά το ντεμπούτο της με το «Pon de Replay», σε ηλικία μόλις 17 ετών, η Ριάνα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Με εννέα βραβεία Grammy και 14 τραγούδια στο Νο1 των charts, έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών.

Ωστόσο, η επιρροή της δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Το 2017, η Ριάνα -κατά κόσμον Robyn Rihanna Fenty- άλλαξε τα δεδομένα στη βιομηχανία της ομορφιάς με τη δημιουργία της Fenty Beauty. Ακολούθησε η επιτυχία της «Savage x Fenty», μιας σειράς εσωρούχων για όλα τα σώματα, αλλά και η συνεργασία της με τον κολοσσό LVMH, που έφερε τη δική της υπογραφή στον χώρο της υψηλής μόδας.

Η προσωπική της ζωή αποτελεί εξίσου σημαντικό κομμάτι της δημόσιας εικόνας της. Η σχέση της με τον A$AP Rocky εξελίχθηκε από φιλία σε έναν δυνατό δεσμό, με το ζευγάρι να αποκτά τρία παιδιά.

Η Ριάνα έχει επαναπροσδιορίσει ακόμη και τη μόδα της εγκυμοσύνης, επιλέγοντας τολμηρές εμφανίσεις που ανέδειξαν τη γυναικεία αυτοπεποίθηση. Χαρακτηριστική ήταν η εμφάνισή της στο Super Bowl το 2023, όπου αποκάλυψε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της μπροστά σε εκατομμύρια θεατές.

Πηγή: skai.gr

