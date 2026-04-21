Σάντρα Μπούλοκ: «Πρώτα τα παιδιά μου» - Η ζωή μετά την απώλεια του συντρόφου της

Η Σάντρα Μπούλοκ επιστρέφει στο προσκήνιο με τη νέα της ταινία, «Practical Magic 2», ωστόσο ξεκαθαρίζει πως τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την οικογένειά της. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μεγαλώνει μόνη της τα δύο παιδιά της, τον Λούις (16 ετών) και τη Λάιλα (12 ετών), μετά τον θάνατο του επί χρόνια συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ, το 2023, έπειτα από μάχη με τη νόσο ALS.

Η 61χρονη σταρ, που είχε αποσυρθεί προσωρινά από το Χόλιγουντ για να σταθεί στο πλευρό του συντρόφου της κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, πλέον οργανώνει την επαγγελματική της δραστηριότητα με βάση τα παιδιά της.

«Έκανα αυτή την ταινία γιατί ήξερα ότι τα παιδιά μου θα ήταν εκτός σχολείου. Δεν πρόκειται να θυσιάσω τον χρόνο μου μαζί τους», δήλωσε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη εμφάνισή της.

Όπως εξήγησε, δεν μπορεί να αποδώσει επαγγελματικά αν γνωρίζει ότι τα παιδιά της τη χρειάζονται: «Δεν κάνω καλή δουλειά όταν τα παιδιά μου δυσκολεύονται ή χρειάζονται κάτι και δεν μπορώ να είμαι εκεί».

Η συμμετοχή της στο «Practical Magic 2» σηματοδοτεί την επιστροφή της μετά από τέσσερα χρόνια αποχής από τα φώτα της δημοσιότητας, επανενώνοντάς την με τη συμπρωταγωνίστριά της, Νικόλ Κίντμαν. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, η ηθοποιός χρειάστηκε χρόνο για να επουλώσει τις πληγές της μετά την απώλεια του Μπράιαν Ράνταλ και να αφοσιωθεί στα παιδιά της.

Η Σάντρα Μπούλοκ δεν έχει κρύψει ποτέ ότι η μητρότητα αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της. Όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, δεν θέλει να αναλαμβάνει επαγγελματικές υποχρεώσεις που την απομακρύνουν από την οικογένειά της. «Πριν αποκτήσω παιδιά ένιωθα ότι έτρεχα προς έναν προορισμό που δεν υπήρχε. Τώρα είμαι εδώ και δεν θέλω να είμαι πουθενά αλλού», είχε πει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

