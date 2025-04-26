Παπουτσάκη: Από τα ΜΜΕ ενημερώθηκε για την αίτηση συνεπιμέλειας του εν διαστάσει συζύγου της και ιδού πως αντέδρασε

Δεν το λες και ιδιαίτερα συνηθισμένο ως γεγονός να μαθαίνει ο άμεσα ενδιαφερόμενος πως ο εν διαστάσει σύζυγός του διεκδικεί τη συνεπιμέλεια των παιδιών μέσα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Αυτό όμως αναφέρει η επιστολή που έστειλε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Κατερίνας Παπουτσάκη, Αλέξανδρος Μίντζιας απαντώντας με αυτόν τον τρόπο σε όσα είπε ο δικηγόρος του Παναγιώτη Πιλαφά νωρίτερα.

Δηλώνοντας πως η αίτηση επιδόθηκε σε άλλη διεύθυνση από αυτήν του σπιτιού της και πως η μόνη της έννοια είναι η προστασία των δύο ανήλικων γιων τους, Κίμωνα και Μάξιμου.

Η ανακοίνωση της Κατερίνας Παπουτσάκη:

Με ιδιαίτερη έκπληξη, ενημερώθηκα από τα Μέσα Ενημέρωσης ότι συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετική αίτηση του εν διαστάσει συζύγου μου εν σχέσει με την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων μας.

Από έρευνα στην οποία προέβην άμεσα δια του Πληρεξουσίου Δικηγόρου μου, διαπίστωσα ότι η συγκεκριμένη αίτηση, ουδέποτε μου κοινοποιήθηκε στην επί έτη γνωστή διεύθυνσή μου, αντιθέτως, διόλου τυχαίως, επεδόθη σε άλλη διεύθυνση, άγνωστη εις εμέ, με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα να μην παραστώ στο Δικαστήριο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ουδείς δύναται να πράξει το ανέφικτο.

Μετά λύπης μου, επίσης ενημερώθηκα ότι ο νύν Πληρεξούσιος Δικηγόρος του εν διαστάσει συζύγου μου, προέβη και σε δηλώσεις στα Μέσα εν σχέσει με το αντικείμενο της δίκης, αναφέροντας ελλιπή δεδομένα ως προς την ουσία της υπόθεσης.

Δεδομένου ότι από την πρώτη στιγμή της έλευσης των τέκνων μου στην ζωή μου, μοναδικό μέλημα μου ήταν, είναι και θα είναι η προστασία τους και η προάσπιση της ψυχικής και σωματικής υγείας τους, δεν θα αναφερθώ καθόλου στα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσής μου.

Αρκούμαι στο να αναφέρω ότι έχω την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων μου, την οποία ανέκαθεν είχα εν τοις πράγμασι, για πολύ συγκεκριμένους και σοβαρούς λόγους και κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης από τα μέχρι σήμερα επιληφθέντα Δικαστήρια όλων των πτυχών της οικογενειακής μου κατάστασης και της αξιολόγησης της προσωπικότητας αμφοτέρων των γονέων. Στοιχεία που θεωρώ ότι έλαβε υπ’ όψιν και η Αξιότιμος κα Δικαστής Υπηρεσίας στην σημερινή συζήτηση και απέρριψε την εν λόγω αίτηση.

Οτιδήποτε άλλο που διαδίδεται ή υπονοείται είναι αναληθές.

Αναγκάζομαι να προβώ στην παρούσα δήλωσή μου, διότι από το πρωί έχω δεχθεί μεγάλη πίεση από εκπροσώπους κάθε μέσου μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να τοποθετηθώ, αρνούμαι, όμως, να μπώ σε αυτή την διαδικασία και να καταστήσω τα τέκνα μου βορά της τηλεοπτικής και διαδικτυακής αρένας.

Με τα δεδομένα αυτά, σας καλώ να απέχετε από οποιαδήποτε αναφορά στα ανήλικα τέκνα μου και τις λεπτομέρειες της όποιας αντιδικίας μου με τον εν διαστάσει σύζυγό μου, για τις οποίες ειρήστω εν παρόδω, ουδέποτε έχω τοποθετηθεί δημοσίως, αλλά μόνον στον φυσικό μου Δικαστή, καλώντας σας να αντιληφθείτε τί σημαίνει να πρέπει εξαιτίας της συμπεριφοράς αυτής, να αναγκάζομαι να μιλήσω με τα ανήλικα τέκνα μου, να πρέπει να τα καθησυχάζω, να τα ηρεμώ, να προσπαθώ να τους βοηθήσω να ανταπεξέλθουν στα όποια σχόλια δυσμενή και μη δέχθηκαν από τους φίλους τους ή ακόμη και από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και σας παρακαλώ να το σεβαστείτε σε απόλυτο βαθμό.

Αθήνα, 25/4/2025

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝ. ΜΙΝΤΖΙΑΣ

