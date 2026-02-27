Η Σοφία Βεργκάρα ανέβασε και πάλι τη θερμοκρασία στα ύψη με μια εμφάνιση από τα παλιά… Η σταρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, το οποίο έγινε γρήγορα «viral». Όταν βλέπει κάποιος τη Σοφία Βεργκάρα με μπικίνι, δεν μένει ασυγκίνητος.

Πρόσφατα, η ίδια είχε απασχολήσει τα πρωτοσέλιδα για την προσωπική της ζωή, μετά την κοινή έξοδό της με τον Ισπανό ηθοποιό Manuel Vega. Ωστόσο, αυτή τη φορά άλλαξε το κλίμα με μια «throwback» ανάρτηση.

(Πατήστε πάνω στην εικόνα)

Η Βεργκάρα δημοσίευσε ένα vintage βίντεο και κράτησε τη λεζάντα απλή: «tbt Barranquilla». Στο κλιπ χαλαρώνει δίπλα σε μια πισίνα, κάτω από έντονο, σχεδόν εκτυφλωτικό ηλιακό φως. Η Σοφία Βεργκάρα φορά ένα μαύρο στράπλες μπικίνι τοπ με διακριτικές λεπτομέρειες στο μπροστινό μέρος, το οποίο συνδυάζει με ασορτί σλιπ, διατηρώντας την εμφάνισή της κομψή.

Σε ένα κοντινό πλάνο, κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα και αλλάζει ελαφρώς στάση, με το μαύρο μπικίνι να τραβάει τα βλέμματα. Αργότερα, η Βεργκάρα γέρνει προς τα πίσω και χαλαρώνει, αποπνέοντας μια ανέμελη διάθεση. Οι θαυμαστές της αποθέωσαν την ομορφιά της, χαρακτηρίζοντάς την «εμβληματική και διαχρονική».

Πηγή: skai.gr

