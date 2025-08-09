Σε οικογενειακό δείπνο στο Πορτοφίνο εθεάθη το ζεύγος Μπέκαμ, το οποίο κάνει κρουαζιέρα στην περιοχή με τα παιδιά του Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αποβίβασης από το σκάφος για να πάνε στο εστιατόριο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έπιασε με χιούμορ τα οπίσθια της συζύγου του, Βικτόρια.

Ο γιος τους, Κρουζ, συνοδευόταν από την κοπέλα του Τζάκι Απόστελ. Η τετράδα απόλαυσε το δείπνο της με φόντο το ηλιοβασίλεμα, πίνοντας κοκτέιλ και κρασί και δείχνοντας σε μεγάλα κέφια.

Από αυτή τη χαρούμενη παρέα έλειπε το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας, ο μεγαλύτερος γιος των Μπέκαμ Μπρούκλιν, ο οποίος (μαζί με τη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ), έχει κόψει τις επαφές με τους διάσημους γονείς του, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης διαμάχης.

Η οικογένεια Μπέκαμ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Νότια Γαλλία, ενώ ο Μπρούκλιν κάνει διακοπές με τη σύζυγό του.

Πηγή: skai.gr

