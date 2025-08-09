Μatcha: Τι είναι το viral πράσινο ρόφημα που πίνουν όλοι; Τα οφέλη του, ο κίνδυνος εξαφάνισης και ή άποψη των ειδικών 

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Τα τελευταία χρόνια, το matcha έχει καταφέρει να γίνει κάτι παραπάνω από μια τάση, έχει εξελιχθεί σε ένα lifestyle. Από τα Instagram stories μέχρι τα TikTok trends, οι χαρακτηριστικές πράσινες αποχρώσεις του έχουν κατακλύσει την καθημερινότητά μας. Matcha latte, matcha brownies, matcha smoothie bowls, η λίστα δεν έχει τέλος. Αλλά γιατί, τελικά, γίνεται τόση φασαρία γύρω από αυτή την πράσινη σκόνη;

Τι είναι το matcha;

Το matcha είναι ένα είδος πράσινου τσαγιού, που προέρχεται από την Ιαπωνία και φτιάχνεται με φύλλα τσαγιού αλεσμένα σε λεπτή σκόνη.

Το boost που όλοι ψάχνουν

Ένας βασικός λόγος που το matcha έχει μπει τόσο δυναμικά στη ζωή μας είναι η ενέργεια που προσφέρει. Περιέχει καφεΐνη, αλλά σε μικρότερη ποσότητα απ’ ό,τι ο καφές, ενώ περιέχει και L-theanine, ένα αμινοξύ που προσφέρει ηρεμία και συγκέντρωση χωρίς τις παρενέργειες που μπορεί να έχει ο καφές.

Το matcha έχει συνδεθεί με την τάση του «detox», την ενίσχυση του μεταβολισμού, και όλα όσα λατρεύει να βλέπει το wellness κοινό. Είναι φυσικό superfood, vegan, χωρίς γλουτένη, και, φυσικά… πολύ instagrammable λόγω του έντονου πράσινου χρώματός του.

Από τα καφέ του κέντρου μέχρι τα πιο εναλλακτικά spots στα νότια προάστια, το matcha έχει γίνει βασική επιλογή στον κατάλογο κάθε μαγαζιού ενώ οι καταναλωτές αναζητούν το πράσινο ρόφημα είτε ως εναλλακτική του καφέ, είτε ως ένα καθημερινό «boost». Στο TikTok και στο Instagram, ελληνίδες influencers ανεβάζουν καθημερινά τα matcha τους, ενώ το #matchagreece αρχίζει δειλά-δειλά να παίρνει χώρο δίπλα σε πιο κλασικά hashtags του καφέ. Είναι ξεκάθαρο: το matcha στην Ελλάδα δεν είναι πια απλώς τάση αλλά μέρος του lifestyle (στον κόσμο του Τik-Tok).

Ρωτήσαμε την ειδικό: Η Δέσποινα Καϊσίδου, Wellness Leadership Mentor απαντάει τι είναι αυτό που κάνει το matcha να ξεχωρίζει και γιατί έχει γίνει τόσο δημοφιλές

Τι είναι αυτό που κάνει το matcha τόσο ξεχωριστό σε σχέση με άλλα είδη τσαγιού ή καφέ; Ποια είναι τα μεγαλύτερα οφέλη του για την υγεία μας;

Είναι ολόκληρο το φύλλο τσαγιού αλεσμένο σε πολύ λεπτή σκόνη, όχι μόνο έγχυση όπως στο κλασικό τσάι. Το πίνεις ολόκληρο το φύλλο, άρα παίρνεις πολύ περισσότερα αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα. Περιέχει L-theanine, ένα αμινοξύ που σε βοηθά να νιώθεις ήρεμος αλλά ταυτόχρονα συγκεντρωμένος (χωρίς τη νευρικότητα που προκαλεί πολλές φορές ο καφές). Έχει καφεΐνη, αλλά η επίδραση της είναι πιο ήπια και μακράς διάρκειας λόγω της L-theanine.

Ποια είναι τα οφέλη του για την υγεία;

Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά (ιδίως κατεχίνες όπως η EGCG) που βοηθούν στην καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών.

Βελτίωση συγκέντρωσης και διάθεσης χάρη στο συνδυασμό καφεΐνης και L-theanine.

Ενίσχυση του μεταβολισμού και πιθανή βοήθεια στην απώλεια λίπους.

Υποστήριξη καρδιαγγειακής υγείας, μειώνοντας την “κακή” LDL χοληστερίνη.

Αποτοξίνωση φυσικά, λόγω της χλωροφύλλης που περιέχει σε μεγάλες ποσότητες.

Τι πρέπει να προσέξεις στην επιλογή του matcha:

Τα καλύτερα matcha προέρχονται από Ιαπωνία (κυρίως Uji, Kyoto ή Nishio).

Αν δεις ότι είναι από Κίνα ή αλλού, μπορεί να είναι καλό αλλά συνήθως δεν φτάνει την ποιότητα των ιαπωνικών. Πρέπει να έχει φρέσκο, γλυκό, φυτικό άρωμα (όχι σαν ξεραμένα χόρτα). Η γεύση του καλού matcha είναι γλυκιά, κρεμώδης και χωρίς υπερβολική πίκρα.

Ποια είναι η πιο δημοφιλής συνταγή ή προϊόν με matcha που προτιμούν οι πελάτες σας;

Οι πελάτες μας αγαπάνε πολύ Matcha Latte (με γάλα αμυγδάλου ), τέλειος συνδυασμός γλυκύτητας και ήπιας ενέργειας. Πίνουν επίσης Iced Matcha Latte (Ιδανικό για καλοκαίρι, κρύο και δροσιστικό) και Matcha Smoothie(Με μπανάνα, σπανάκι και λίγο γάλα αμυγδάλου).

Πιστεύετε ότι το matcha είναι απλώς μια τάση ή ήρθε για να μείνει στην καθημερινότητα των Ελλήνων;

Το matcha ξεκίνησε ως τάση, ειδικά μέσα από τα social media (Instagram, TikTok κτλ), με όλη αυτή την εικόνα του “wellness lifestyle”, αλλά δεν είναι απλά μόδα, έχει όλα τα στοιχεία για να μείνει στην καθημερινότητα, και στην Ελλάδα.

Ποια τάση στα ροφήματα πιστεύετε ότι θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα; Υπάρχει κάποιο νέο superdrink που βλέπετε να κερδίζει έδαφος όπως έγινε με το matcha;

Λοιπόν, με βάση όσα παρατηρώ σε διεθνείς τάσεις (και πώς συνήθως φτάνουν στην Ελλάδα λίγο μετά), μπορώ να σου πω ότι αρκετά νέα “superdrinks” ετοιμάζονται να γίνουν τα επόμενα μεγάλα πράγματα. Ορίστε τα πιο δυνατά που ξεχωρίζουν:

1. Mushroom Coffee (Καφές με μανιτάρια όπως Γανόδερμα) που φέραμε και στον χώρο μας και πραγματικά έχει εντυπωσιάσει το κοινό. Έχει ήδη αρχίσει να γίνεται δημοφιλής σε Αμερική και Βόρεια Ευρώπη.Δίνει ενέργεια, συγκέντρωση αλλά χωρίς “κρασάρισμα” ή άγχος. Ιδανικό για όσους θέλουν να μειώσουν τον κλασικό καφέ αλλά να κρατήσουν την εγρήγορση.

2. Golden Latte (Ρόφημα με κουρκουμά)

Turmeric latte” ή “Golden milk

Αντιφλεγμονώδες, ζεστό, με υπέροχο χρυσαφί χρώμα.

3. Blue Spirulina Latte

Ένα εντυπωσιακό ρόφημα με μπλε σπιρουλίνα (φυσικό μπλε χρώμα από φύκια).

Χωρίς καφεΐνη, αλλά πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά.

4. Adaptogen Drinks

Ροφήματα με βότανα όπως Ashwagandha, Maca, Rhodiola.

Βοηθούν στη διαχείριση του στρες, της ενέργειας και της ψυχικής διάθεσης.

Στην Αμερική τα adaptogen lattes είναι ήδη mainstream — εδώ ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο.

Κινδυνεύει να εξαλειφθεί το matcha;

Το αυθεντικό ιαπωνικό matcha βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με τον κίνδυνο σταδιακής εξαφάνισης, κυρίως λόγω της εκρηκτικής ζήτησης στις παγκόσμιες αγορές. Η μετατροπή του από ένα παραδοσιακό τελετουργικό προϊόν σε παγκόσμιο εμπορικό trend έχει προκαλέσει έντονη πίεση στην τοπική παραγωγή, η οποία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τις τεράστιες ανάγκες της αγοράς χωρίς να θυσιάσει την ποιότητα.

Πολλές μικρές φάρμες στην Ιαπωνία, που παράγουν το αυθεντικό matcha με τις αυστηρές παραδοσιακές μεθόδους, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, ενώ οι νεότερες γενιές εγκαταλείπουν το επάγγελμα, θεωρώντας το μη βιώσιμο. Έτσι, όσο αυξάνεται η παγκόσμια κατανάλωση, τόσο περιορίζεται η παραγωγή του αυθεντικού προϊόντος, οδηγώντας στην κυριαρχία φθηνών απομιμήσεων και θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη μακραίωνη παράδοση του αυθεντικού ιαπωνικού matcha.





