Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται ότι έθαψε την πρώτη σύζυγο, Ιβάνα Τραμπ, σε γήπεδο του γκολφ στο Νιου Τζέρσεϊ, για να εκμεταλλευτεί τις φοροαπαλλαγές της πολιτείας για τα νεκροταφεία, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Η καθηγήτρια κοινωνιολογίας του Ντάρτμουθ, Μπρουκ Χάρινγκτον, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως ερευνήτρια φορολογίας, έγραψε στο Twitter: «Ήμουν επιφυλακτική στις φήμες ότι ο Τραμπ έθαψε την πρώην σύζυγό του σε εκείνο το θλιβερό μικρό χωμάτινο οικόπεδο στο γήπεδο γκολφ του στο Μπέντμινστερ (Bedminster), μόνο και μόνο για φορολογικές απαλλαγές. Έτσι έλεγξα τον φορολογικό κώδικα της Νέας Υόρκης και φίλοι μου... είναι ένα τρίπτυχο φοροαποφυγής: Φόρος ιδιοκτησίας, φόρος εισοδήματος και φόρος επί των πωλήσεων, όλοι εξαλείφονται», έγραψε η ίδια.

