Με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, ο Νίκος Αλιάγας εξέφρασε στα social media την αγάπη και τη νοσταλγία του για την ιδιαίτερη πατρίδα του.

«Χειμώνας στο Μεσολόγγι» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο διάσημος παρουσιαστής, μαζί με μία φωτογραφία ενός άντρα να ψαρεύει στη λιμνοθάλασσα.



Γεννημένος στη Γαλλία από Έλληνες γονείς, ο Νίκος Αλιάγας δεν ξεχνά ποτέ την χώρα του και με την πρώτη ευκαιρία επισκέπτεται, συχνά «αθόρυβα», το Μεσολόγγι.

«Κάθε φορά που επιστρέφω στο Μεσολόγγι, είναι σαν να επιστρέφω μέσα μου. Μόλις πατήσω αυτά τα χώματα, νιώθω πως ακούω τους ψιθύρους των προγόνων. Φτάνει να σταθείς σιωπηλός δίπλα στη λιμνοθάλασσα. Εκεί, όλα τα λόγια παύουν να έχουν σημασία, ο υδάτινος ορίζοντας γίνεται η αντανάκλαση της ψυχής. Τα καθαρίζει όλα» δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα The Best.

