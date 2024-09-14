Νάντια Κοντογεώργη: Τελικά έβγαλε ή δεν έβγαλε πολλά χρήματα από το «Κάτω Παρτάλι»;

Μπορεί να πέρασε μια περιπέτεια η Νάντια Κοντογεώργη, αλλά και όλοι ηθοποιοί της σειράς «Κάτω Παρτάλι» για να καταφέρει να πάρει ένα μέρος των δεδουλευμένων της αλλά αυτό δεν αναιρεί για την ίδια αυτό που κέρδισε με τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά.

Ο ρόλος της ως «Βίβιαν» τότε την έκανε εν μία νυκτί πρωταγωνίστρια και η ίδια δεν το ξεχνά. Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids η ηθοποιός μίλησε για την τεράστια επιτυχία της σειράς αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν και τελικά αν η καριέρα της πήγε όπως φανταζόταν.

Πηγή: skai.gr

