Μετά τον σάλο, ο Ίλον Μασκ ποζάρει με τον συνιδρυτή της Google

Ο Ίλον Μασκ γελάει με τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να είχε παράνομο δεσμό με τη σύζυγο του συνιδρυτή της Google Sergey Brin, Nicole Shanahan.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τον σάλο που προκλήθηκε, καθώς είχε γραφτεί σε δημοσιεύματα ότι ο Ίλον Μασκ ήταν η αιτία για να χωρίσει το πρώην ζευγάρι και παράλληλα, να διακοπεί η πολυετής φιλία τους, ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία τον βλέπουμε να ποζάρει με τον Sergey Brin και να αποκαλύπτει πως η λήψη έγινε δύο ώρες πριν.

______, ______ your 👖 are on 🔥 pic.twitter.com/Ioq3EGOQj3