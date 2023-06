Mε ένα πάρτυ... «ωδή στο ροζ» γιόρτασαν την άφιξη της ταινίας Barbie στην Αυστραλία- Δείτε βίντεο

Με ένα πάρτυ, απόλυτη ωδή στο ρόζ Οι πρωταγωνίστριες της ταινίας «Barbie» Margot Robbie, Issa Rae και America Ferrera διασκέδαν με τη σκηνοθέτιδα Greta Gerwig και άλλους ηθοποιούς σε ένα πάρτι που διοργάνωσε η Vogue Australia προς τιμήν της πολυαναμενόμενης πρώτης προβολής της ταινίας στο Σίδνεϊ την Παρασκευή.

Από vintage Versace μίνι μέχρι ημιδιαφανές Givenchy φόρεμα, όλες οι στυλιστικές επιλογές είχαν κοινό παρανομαστή, το ροζ!

margot robbie at the #barbie celebration event hosted by vogue in sydney pic.twitter.com/B4jWMvVlhh

margot robbie and greta gerwig at the #barbie celebration event hosted by vogue in sydney pic.twitter.com/r9YFZ0bufu