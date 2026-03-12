John F. Kennedy Jr. - Carolyn Bessette: Γιατί ο «καταραμένος» έρωτας των 90s και το τραγικό δυστύχημά τους έρχεται ξανά στο προσκήνιο;

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ήταν ο «Πρίγκιπας» της Αμερικής, ο πιο περιζήτητος εργένης και εκείνη το απόλυτο fashion icon. Ο έρωτας του John F. Kennedy Jr. και της Carolyn Bessette, που σφραγίστηκε από τη λάμψη των 90s και την τραγωδία του 1999, επιστρέφει στη μικρή οθόνη. Με τη νέα σειρά "American Love Story", ο Ryan Murphy αναβιώνει τον μύθο του ζευγαριού που έμαθε να ζει ανάμεσα στην ασφυκτική πίεση των media, αποδεικνύοντας γιατί η ιστορία τους παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ. Υπήρξαν love stories που έγραψαν ιστορία. Και υπήρξαν και εκείνες που έγιναν θρύλος. Η σχέση του John F. Kennedy Jr. και της Carolyn Bessette-Kennedy ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

To ζευγάρι που στιγμάτισε τα 90s επιστρέφει στην pop κουλτούρα, αυτή τη φορά μέσα από τη μυθοπλασία. Και το timing δεν είναι τυχαίο αφού η αισθητική της Carolyn θεωρείται σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ, ενώ ο μύθος των Kennedy εξακολουθεί να πουλά.

Ο John δεν ήταν απλώς ένας γοητευτικός εργένης της Νέας Υόρκης. Ήταν ο γιος του John F. Kennedy, ο «πρίγκιπας» της αμερικανικής πολιτικής δυναστείας, ένα όνομα που κουβαλούσε ιστορία, τραγωδία και διαρκές ενδιαφέρον από τα media. Η Carolyn, από την άλλη, ήταν το απόλυτο fashion icon πριν καν υπάρξει ο όρος influencer. Δούλευε στον χώρο της μόδας στον οίκο Calvin Klein, είχε low profile, μιλούσε λίγο και απέφευγε συστηματικά τις δηλώσεις. Το μινιμαλιστικό της στιλ, slip φορέματα, καθαρές γραμμές, ουδέτερη παλέτα, έγινε σχολή και μέχρι σήμερα αντιγράφεται.

Ο γάμος τους το 1996 οργανώθηκε μυστικά, σε στενό κύκλο, μακριά από τα φλας. Όμως η καθημερινότητά τους κάθε άλλο παρά ιδιωτική ήταν. Παπαράτσι έξω από το σπίτι τους, οι καβγάδες τους σε πρώτο πλάνο, πρωτοσέλιδα για κάθε φημολογούμενη κρίση, πίεση που δύσκολα αντέχει οποιοδήποτε ζευγάρι, πόσο μάλλον ένα τόσο προβεβλημένο.

Η τραγική κατάληξη ήρθε το 1999, όταν ο John, η Carolyn και η αδελφή της έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα. Η είδηση πάγωσε την Αμερική και «κλείδωσε» για πάντα την εικόνα τους στον χρόνο: νέοι, όμορφοι, ερωτευμένοι.

Η σειρά “Love Story” μόλις κυκλοφόρησε

Ο Ryan Murphy επιλέγει έναν πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό τον Paul Anthony Kelly ως JFK Jr και την επιτυχημένη Sarah Pidgeon που υποδεύεται την Carolyne.

Ο Paul Anthony Kelly έχει παραδεχθεί σε συνέντευξή του πως λίγο πριν έρθει ο ρόλος που μπορεί να του αλλάξει τη ζωή, βρισκόταν ένα βήμα πριν εγκαταλείψει την υποκριτική. Χωρίς ουσιαστικές προτάσεις και με διαδοχικά «όχι» στο ενεργητικό του, σκεφτόταν σοβαρά να τα παρατήσει. Μέχρι που, μετά από ένα casting για τον ρόλο του John F. Kennedy Jr., το τηλέφωνό του χτύπησε.

Οι ομάδες δημοσίων σχέσεών των ηθοποιών φαίνεται πως έχουν σχεδιάσει με ακρίβεια κάθε δημόσια εμφάνιση τους. Στην Εβδομάδα Μόδας, τα φλας στράφηκαν πάνω τους, με τον Paul Anthony Kelly να κάθεται στην πρώτη σειρά του show του οίκου Dior, επιβεβαιώνοντας πως το νέο τηλεοπτικό «JFK Jr.» δεν είναι απλώς ένας ρόλος αλλά ένα ανερχόμενο brand.

Το αποτέλεσμα; Μέσα σε ένα 24ωρο οι followers του εκτοξεύτηκαν από 300 σε 150.000, αποδεικνύοντας πως στη σύγχρονη τηλεόραση, ο μύθος χτίζεται ταυτόχρονα στην οθόνη και στα social media.

Πίσω όμως από τα άψογα outfits, η σειρά δεν διστάζει να αγγίξει και τη σκοτεινή πλευρά. Την πίεση μιας γυναίκας που «εισέβαλε» στην πιο διάσημη οικογένεια του κόσμου και βρέθηκε αντιμέτωπη με τις συγκρίσεις, τις προσδοκίες και το βαρύ πέπλο της «κατάρας των Kennedy». Η σειρά διαπραγματεύεται και την προσωπικότητα της Jacqueline Kennedy Onassis, φωτίζοντας όχι μόνο τον ρόλο της ως μητέρα αλλά και ως γυναίκα που έμαθε να ζει μέσα στη διαρκή έκθεση.

Η σειρά δεν υπόσχεται απλώς αναπαράσταση γεγονότων αλλά υπόσχεται να φωτίσει το παρασκήνιο ενός έρωτα που έζησε ανάμεσα στη λάμψη και την ασφυξία της δημοσιότητας. Με τα πρώτα τέσσερα επεισόδια να παίρνουν πολύ καλές κριτικές, ένα love story των 90s μετατρέπεται ξανά σε επίκαιρο τηλεοπτικό γεγονός. Γιατί κάποιοι έρωτες δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Ανήκουν στη μυθολογία της pop κουλτούρας και αυτό αποδεικνύεται από το virality που έχει η σειρά, λίγες μέρες μετά την προβολή της.

