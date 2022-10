Η βρετανική Vogue τιμά τη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ με ένα άδειο εξώφυλλο σε μωβ χρώμα

Το εξώφυλλο για το τεύχος Νοεμβρίου στο βρετανικό περιοδικό «Vogue» θα είναι διαφορετικό.

Χωρίς φωτογραφία, αλλά με έντονο βασιλικό μωβ χρώμα, θα είναι ένας φόρος τιμής για τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Μόνο στο κάτω μέρος θα υπάρχουν οι λέξεις με κεφαλαία γράμματα «Her Majesty, the Queen», μαζί με την ένδειξη «1926-2022».

British Vogue’s November 2022 issue celebrates the life and legacy of Her Majesty the Queen, Britain’s longest-reigning sovereign. In tribute, a royal purple envelopes the new issue as a special commemorative cover: https://t.co/ZukBQmeknd pic.twitter.com/eT9dcp5yhf