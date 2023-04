Η Τεγιάνα Τέιλορ θα υποδυθεί την Ντιον Γουόργουικ σε βιογραφική ταινία

«Πάντα ήθελα να βεβαιωθώ ότι θα μπορούσα να συνδεθώ με οποιοδήποτε πρόσωπο θα υποδυθώ. Πώς ήταν η Άντζελα Μπάσετ και η Τίνα Τέρνερ, πώς ήταν ο Τζέιμι Φοξ και ο Ρέι Τσαρλς, καταλαβαίνετε τι λέω; Θέλω να τη γνωρίσω πραγματικά» υπογράμμισε

Η Τεγιάνα Τέιλορ πρόκειται να υποδυθεί την Ντιον Γουόργουικ σε νέα βιογραφική ταινία.

Η ηθοποιός και μουσικός αποκάλυψε την είδηση κατά τη διάρκεια πρόσφατης συμμετοχής της στο «The Tamron Hall Show» τονίζοντας ότι Ντιον Γουόργουικ την επέλεξε για να την ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη. «Βρισκόμαστε στη διαδικασία οικοδόμησης του ρόλου αυτή τη στιγμή» εξήγησε η Τεγιάνα Τέιλορ.

«Πάντα ήθελα να βεβαιωθώ ότι θα μπορούσα να συνδεθώ με οποιοδήποτε πρόσωπο θα υποδυθώ. Πώς ήταν η Άντζελα Μπάσετ και η Τίνα Τέρνερ, πώς ήταν ο Τζέιμι Φοξ και ο Ρέι Τσαρλς, καταλαβαίνετε τι λέω; Θέλω να τη γνωρίσω πραγματικά» υπογράμμισε.

Ανέφερε ακόμη ότι έχει διασφαλιστεί ότι η ιστορία της Αμερικανίδας θρυλικής τραγουδίστριας θα παρουσιαστεί με τον σωστό τρόπο, καθώς διατυπώνεται πολλή κριτική, όταν πρόκειται για την κυκλοφορία βιογραφικών κινηματογραφικών έργων για μουσικούς. «Μιλάμε σχεδόν καθημερινά» είπε η Τέιλορ. «Είχε μια υπέροχη καριέρα, ξέρετε, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή την κάνουμε να νιώθει όσο πιο ασφαλής γίνεται, ώστε να μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία της. Πολλές από αυτές τις ιστορίες παρερμηνεύονται ή δραματοποιούνται εξαιρετικά σε κάποιο βαθμό και δεν είναι αυτό που θέλουμε» διευκρίνισε.

Η Ντιον Γουόργουικ γεννήθηκε στο Ιστ Όραντζ του Νιου Τζέρσεϊ στις 12 Δεκεμβρίου 1940. Μεγάλωσε μαζί με άλλα δύο αδέρφια σε βαθιά θρησκευόμενη και μουσική οικογένεια. Ο πατέρας της προωθούσε δίσκους της γκόσπελ μουσικής και η μητέρα της, ήταν μάνατζερ των Drinkard Singers, συγκρότημα γκόσπελ που αποτελούνταν από τις θείες και τους θείους του Γουόργουικ.

Το 1959, η Γουόργουικ έλαβε μουσική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Χάρτφορντ στο Κονέκτικατ. Κατά τη διάρκεια ηχογράφησης με τους The Drifters, ο μουσικός μαέστρος και συνθέτης Μπερτ Μπάκαρα άκουσε τη μοναδική φωνή της. Η Γουόργουικ υπέγραψε συμβόλαιο για την ηχογράφηση δίσκου το 1962 και το πρώτο της σινγκλ, «Don't Make Me Over», έγινε επιτυχία, προσελκύοντας κοινό τόσο της R&B όσο και της ποπ. Από το 1963 έως το 1966, η τραγουδίστρια σημείωσε πρωτοφανή επιτυχία.

Το 1968, έγινε η πρώτη Αφρο-Αμερικανίδα σόλο καλλιτέχνης που έλαβε Grammy, με την επιτυχία της «Do You Know the Way to San Jose». Μέχρι το 1970, είχε ηχογραφήσει τριάντα επιτυχημένα σινγκλ, σχεδόν είκοσι άλμπουμ με πωλήσεις ρεκόρ και έλαβε δεύτερο Grammy για το άλμπουμ «I'll Never Fall In Love Again».

Είναι επίσης γνωστή για την ακτιβιστική της δράσης για θέματα υγείας και συνέβαλε σημαντικά στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την επιδημία του AIDS και με συντονισμένες προσπάθειες της συγκεντρώθηκαν εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των ασθενών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.