Εγκυμοσύνη με στυλ και αυτοπεποίθηση: Η Ριάνα εντυπωσιάζει ξανά με λευκό τοπ και «φούστα- statement»

Η Ριάνα, στην τρίτη της εγκυμοσύνη, μαγνητίζει τα βλέμματα με μια εκθαμβωτική εμφάνιση που συνδυάζει μητρότητα και απόλυτο fashion statement  

Η Ριάνα, στην τρίτη της εγκυμοσύνη, μαγνητίζει τα βλέμματα με μια εκθαμβωτική εμφάνιση που συνδυάζει μητρότητα και απόλυτο fashion statement

Η τρίτη εγκυμοσύνη της Ριάνα είναι εύλογα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα στον κόσμο της showbiz.

Σε μια από τις, αναμφίβολα, πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της καθόλη τη διάρκεια της αναμονής για την άφιξη του μωρού της, η δημοφιλής τραγουδίστρια απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό φορώντας ένα λευκό κοντό τοπ και μια μακριά κι ιδιαίτερη στενή λευκή φούστα που φτάνει μέχρι τη βάση της λεκάνης της, αφήνοντας σε κοινή θέα ολόκληρη τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Με τη χαρακτηριστική της αυτοπεποίθηση και λάμψη, η εμβληματική τραγουδίστρια απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η μητρότητα και το στυλ μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, με μια ακόμη εμφάνιση-  fashion statement.

