Έλα με… Φουρέιρα: Ποζάρει τόπλες και ξεσηκώνει το Instagram - Το μήνυμά της

Πανέτοιμη και… ανυπόμονη για την μεγάλη επιστροφή στη σκηνή, τρεις μήνες μετά τη γέννηση του γιου της είναι η Ελένη Φουρέιρα. Το αστέρι της ποπ ετοιμάζεται για τη συναυλία που θα δώσει το Σάββατο στο Κατράκειο, τον πρώτο σταθμό της νέας περιοδείας της, με τίτλο «Reborn Tour».



Η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρεις τόπλες φωτογραφίες, στις οποίες φοράει μόνο ένα ασύμμετρο τζιν παντελόνι, συγκεντρώνοντας ήδη σχεδόν 30.000 «μού αρέσει» στο Instagram!



«Can’t wait for Saturday!! Are you ready?» (Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι το Σάββατο. Είστε έτοιμοι;), έγραψε η Ελένη Φουρέιρα στη λεζάντα της ανάρτησης.



