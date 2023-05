Εντυπωσίασε στις Κάννες η «εξαφανισμένη» Φαν Μπινγκμπίνγκ με ρούχα Ασιατών σχεδιαστών - Δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός Fan Bingbing, που σπάνια εμφανίζεται εκτός Κίνας, αφού μια φορολογική διαμάχη απειλούσε να εκτροχιάσει την καριέρα της, συνέχισε την πρόσφατη επιστροφή της στο προσκήνιο με μια σειρά από εμφανίσεις υψηλού προφίλ στο Φεστιβάλ των Καννών αυτού του μήνα.

H σταρ του «X-Men» φωτογραφήθηκε σε πολλές εκδηλώσεις και γκαλά στο κόκκινο χαλί που λαμβάνουν χώρα παράλληλα με το 12ήμερο φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώνεται το Σάββατο. Και ενώ η Fan εκπροσωπεί εδώ και καιρό μεγάλα brands της Δύσης όπως Louis Vuitton, χρησιμοποίησε τα φώτα της δημοσιότητας για να παρουσιάσει λιγότερο γνωστούς - και σε πολλές περιπτώσεις, Ασιάτες - σχεδιαστές, φορώντας ρούχα από νοτιοκορεάτικες, φιλιππινέζικες και βιετναμέζικες μάρκες, μεταξύ άλλων.

Κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση στις Κάννες από το 2018, η Fan έφτασε στην εναρκτήρια εκδήλωση της περασμένης Τρίτης (την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Johnny Depp «Jeanne du Barry») φορώντας μια δημιουργία του Christopher Bu. Το φόρεμα είχε με τίγρεις και ένα δάσος από μπαμπού κάτι που θυμίζει παραδοσιακούς κινέζικους πίνακες.

Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα περίτεχνο updo χτένισμα.

Την Πέμπτη, η ηθοποιός παρουσίασε δύο ακόμη ρούχα από ασιατικές μάρκες. Στο Γκαλά Ιστορίες Γυναικών, έφτασε φορώντας ένα λουλουδάτο τοπ με ασορτί ασημένιο κάλυμμα κεφαλής και μια μακριά, κάπα — όλα από τη Miss Sohee, μια ανερχόμενη εταιρεία ραπτικής που ίδρυσε η Νοτιοκορεάτισσα σχεδιάστρια Sohee Park.

Το βράδυ της Παρασκευής, στράφηκε για άλλη μια φορά στην μάρκα Chung Thanh Phong, καθώς παρακολούθησε ένα δείπνο με μια εμφάνιση από την τελευταία συλλογή της συγκεκριμένης μάρκας, σε συνδυασμό με μια τσάντα Jimmy Choo. Εθεάθη επίσης εκείνο το βράδυ με ένα λευκό φόρεμα από τον Φιλιππινέζο σχεδιαστή Harvey Cenit.

Τα ρούχα της Fan στις Κάννες φαίνεται ότι έτυχαν καλής αποδοχής στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η άφιξή της στη βραδιά έναρξης του φεστιβάλ έγινε για λίγο trend στην πλατφόρμα Weibo που μοιάζει με Twitter, όπου το hashtag #FanBingbingCannes έχει προβληθεί πλέον πάνω από 6 εκατομμύρια φορές από την περασμένη Τρίτη.

fan bingbing been serving consistently ALL WEEK! I know she tired, she stay showing the girls how it’s done pic.twitter.com/uGGd8IUXJC