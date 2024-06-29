Στα 34 της χρόνια πια η πριγκίπισσα Ευγενία, κόρη του αδερφού του Καρόλου, πρίγκιπα Ανδρέα και της Σάρας Φέργκιουσαν έχει περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της ως παιδί και δεν διστάζει να μιλήσει για αυτό.

Βλέπετε στα 12 της χρόνια η πριγκίπισσα υπεβλήθη σε ένα 8ωρο χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα σκολίωσης που είχε. Έμεινε 3 μέρες στην εντατική και κάποιες εβδομάδες σε αναπηρικό καροτσάκι αλλά το ξεπέρασε και πλέον το μόνο που έχει μείνει για να θυμίζει ότι πέρασε είναι η ουλή στο πάνω μέρος της σπονδυλικής της στήλης.

