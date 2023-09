Emma Thompson: Σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα στη Βενετία – Αγόρασε ένα αρχοντικό

Η διάσημη Βρετανή ηθοποιός, Έμμα Τόμσον, αποκάλυψε στο ιταλικό έντυπο Il Gazzettino ότι θέλει να «εγκατασταθεί στη Βενετία». Είναι ένα όνειρο από την παιδική της ηλικία και τώρα, αγοράζοντας εκεί ένα αρχοντικό στο οποίο περνά τουλάχιστον δύο μήνες τον χρόνο, ελπίζει να τα καταφέρει και να ζήσει μόνιμα, όπως ανέφερε.

Η Βενετία είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου από την παιδική μου ηλικία. Τώρα, το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Έχω εγκατασταθεί σε ένα σπίτι μέσα στην πόλη και όποτε μπορώ, περνάω εκεί τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες. Παράλληλα μελετώ τα ιταλικά, τα οποία θέλω να γνωρίζω και να μιλάω όσο το δυνατόν καλύτερα» είπε στο Il Gazzettino η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία επίσημα ζει στο Λονδίνο.

