Δεν είναι η Τζάκι Κένεντι: Η Ναόμι Γουότς εντυπωσίασε στην πρεμιέρα του «Love Story»

Η ηθοποιός συνδύασε το φόρεμα με κατάλευκα γάντια όπερας, ένα από τα πιο εμβληματικά αξεσουάρ της Τζάκι Κένεντι

Ναόμι Γουότς

Η Ναόμι Γουότς έκανε μια άκρως κομψή εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Love Story», σαν φόρο τιμής στον κινηματογραφικό της ρόλο ως Τζάκι Κένεντι Ωνάση. Η 57χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, υιοθετώντας τη διαχρονική αισθητική και τη γοητεία που χαρακτήριζε την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Η Γουότς επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα Balenciaga με ανοιχτούς ώμους, που πρόσθετε την απαραίτητη δόση λάμψης χωρίς υπερβολές. Ωστόσο, τα αξεσουάρ ήταν εκείνα που ολοκλήρωσαν και ανέδειξαν το «look» της.

Η ηθοποιός συνδύασε το φόρεμα με κατάλευκα γάντια όπερας -ένα από τα πιο εμβληματικά αξεσουάρ της Τζάκι Κένεντι- καθώς και με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια Cartier, αξίας 133.000 δολαρίων. 

Ναόμι Γουότς

Το σύνολο επιμελήθηκε η στιλίστρια, Jeanann Williams, καθώς η Γουότς ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του FX που αφηγείται τον ρομαντισμό και την τραγική μοίρα του John F. Kennedy Jr. και της Carolyn Bessette.

Η επιλογή των λευκών γαντιών δεν ήταν τυχαία. Η Τζάκι Κένεντι ήταν γνωστή για την αγάπη της στα συγκεκριμένα αξεσουάρ, τα οποία φορούσε τόσο σε καθημερινές εμφανίσεις όσο και σε επίσημες εκδηλώσεις καθ’ όλη τη δεκαετία του 1960, από δείπνα στον Λευκό Οίκο μέχρι λαμπερές δεξιώσεις στο εξωτερικό.

Ναόμι Γουότς

Η Balenciaga αποδείχθηκε φυσική επιλογή, καθώς ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου, Pierpaolo Piccioli, έχει αναδείξει τα γάντια όπερας σε βασικό στοιχείο των συλλογών του από τότε που ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση. Το αξεσουάρ έχει ήδη κατακτήσει το κόκκινο χαλί, με εμφανίσεις σε προσωπικότητες όπως η Ντέμι Μουρ στα βραβεία Glamour Women of the Year, η Τέιτ ΜακΡέι στα Grammy κ.ά. Το «Love Story» κάνει πρεμιέρα στις 12 Φεβρουαρίου στα κανάλια FX και Hulu.

