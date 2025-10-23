Θεσσαλονίκη: Δύο κρούσματα ψώρας σε Γυμνάσιο - Εφαρμόζεται το πρωτόκολλο ΕΟΔΥ

Δύο κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε Γυμνάσιο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Η Διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε άμεσα τους γονείς των μαθητών και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, ενώ ακολούθησε τις οδηγίες για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν προβλέπεται κλείσιμο του σχολείου, αλλά εντατικός καθαρισμός των λείων επιφανειών και αποφυγή στενής σωματικής και δερματικής επαφής μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.

Όπως ανέφερε ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τέτοια κρούσματα εμφανίζονται κάθε χρόνο. Ενημερώθηκαν οι γονείς και εφαρμόζεται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ».

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η μετάδοση της ψώρας γίνεται κυρίως με άμεση επαφή δέρμα με δέρμα με άτομο που έχει ήδη μολυνθεί ή μέσω μολυσμένων αντικειμένων. Στην απλή ψώρα, η επαφή πρέπει να είναι στενή και παρατεταμένη για να υπάρξει κίνδυνος μετάδοσης.

Σύντομες χειραψίες ή αγκαλιές δεν αρκούν για τη μετάδοση, ενώ παρατεταμένη επαφή δέρμα με δέρμα, όπως πιάσιμο χεριού για αρκετά λεπτά, αυξάνει τον κίνδυνο. Επίσης, μετάδοση μπορεί να προκληθεί μέσω κοινής χρήσης ρούχων, πετσετών ή κλινοσκεπασμάτων που έχουν μολυνθεί.

Τα συχνότερα συμπτώματα της ψώρας είναι ο έντονος κνησμός, ιδιαίτερα τη νύχτα, και οι δερματικές βλάβες, όπως ερυθρές βλατίδες. Οι βλάβες εμφανίζονται συνήθως ανάμεσα στα δάκτυλα, στους καρπούς, αγκώνες, μασχάλες, θηλές, γεννητική και οσφυϊκή περιοχή, ανάμεσα στις ωμοπλάτες, στην κοιλιά, στους γλουτούς και τα γόνατα.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 2-6 εβδομάδες μετά τη μόλυνση, και έως και 8 εβδομάδες σε κάποιες περιπτώσεις. Κατά το διάστημα αυτό, το άτομο μπορεί να μεταδίδει την ψώρα ακόμη και χωρίς εμφανή συμπτώματα.

Η περίοδος μετάδοσης διαρκεί μέχρι την καταστροφή των παρασίτων και των αυγών, συνήθως 24 ώρες μετά την πρώτη θεραπεία. Η αντιμετώπιση γίνεται με τοπική χρήση αντι-ψωρικών παρασιτοκτόνων σκευασμάτων.

Το άκαρι της ψώρας δεν επιβιώνει εκτός του ανθρώπινου σώματος για περισσότερο από τρεις ημέρες. Επιπλέον, πεθαίνει εάν εκτεθεί σε θερμοκρασία άνω των 50°C για 10 λεπτά.

