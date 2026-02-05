Το «The Floor» έρχεται δυναμικά την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με ένα νέο επεισόδιο, που επιφυλάσσει μονομαχίες – θρίλερ και φέρνει τα πάνω- κάτω. Και αυτό γιατί οι 70 παίκτες που συνεχίζουν, θέλουν να βγουν αλώβητοι από αυτές και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ!

Με βάση τα δεδομένα, που έχουν προκύψει από το προηγούμενο επεισόδιο, η Κωνσταντίνα και ο Δημήτρης Π. μοιράζονται την κορυφή του «The Floor», με πέντε τετράγωνα ο καθένας. Ο Μάνος, ως τελευταίος νικητής, καλείται να ανακοινώσει στον Γιώργο Λιανό αν θα κάνει την ανατροπή, συνεχίζοντας τις μονομαχίες γνώσεων, ή αν θα επιστρέψει στην ασφάλεια του «The Floor».=

Εν αναμονή της τυχαίας επιλογής, ένας άλλος παίκτης καταστρώνει τη στρατηγική του, προκειμένου να πετύχει τρεις νικηφόρες μονομαχίες και να κερδίσει το πολύτιμο «Χρυσό Τετράγωνο». Άραγε, θα αποδώσει η στρατηγική του;

Ποιοι είναι οι δύο παίκτες που θα τα πάνε καλύτερα και θα αναμετρηθούν σε ουδέτερη κατηγορία, διεκδικώντας τα 2.000 ευρώ του επεισοδίου;

Δείτε trailer:

Πηγή: skai.gr

