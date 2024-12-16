Τα 6 σημάδια καρδιολογικών προβλημάτων που πρέπει να γνωρίζουν ακόμα και νέοι

Σε μια τυπική μέρα, μπορεί να βρεθείτε σε καταστάσεις που σας κάνουν να αναρωτιέστε αν βιώνετε σημάδια καρδιακών προβλημάτων.

Ίσως ανεβήκατε μια σκάλα και λαχανιάσατε ή χρειαστήκατε περισσότερο χρόνο για μια διαδρομή που παλιότερα ολοκληρώνατε εύκολα. Μήπως παρατηρήσατε ότι η καρδιά σας χτυπά γρήγορα χωρίς προφανή λόγο; Είναι άγχος, κόπωση ή κάτι πιο σοβαρό;

Αν είστε νέοι, πιθανότατα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να υποκρύπτεται κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα.

6 Προειδοποιητικά σημάδια καρδιακών προβλημάτων

1. Ανεξήγητη κόπωση ή δύσπνοια

Όταν η καρδιά σας δεν λειτουργεί σωστά, η μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στο σώμα μειώνεται, κάνοντάς σας να αισθάνεστε εξαντλημένοι. Οι γυναίκες συχνά βιώνουν πιο διακριτικά συμπτώματα όπως κόπωση και δύσπνοια αντί για τον τυπικό πόνο στο στήθος.

2. Ζάλη ή λιποθυμία

Η λιποθυμία μπορεί να σημαίνει ότι ο εγκέφαλος δεν λαμβάνει αρκετό αίμα, συχνά λόγω απότομης πτώσης της αρτηριακής πίεσης. Αν συμβαίνει συχνά ή κατά τη διάρκεια άσκησης, πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό.

3. Πίεση στο άνω μέρος του σώματος

Πόνος ή βάρος στο στήθος, τους ώμους, τον αυχένα ή την πλάτη μπορεί να υποδηλώνουν πρόβλημα με την παροχή αίματος στην καρδιά. Μερικοί το περιγράφουν ως «σαν να κάθεται ένας ελέφαντας στο στήθος τους».

4. Ακανόνιστος καρδιακός παλμός ή ταχυπαλμία

Αν νιώθετε την καρδιά σας να χτυπά γρήγορα ή άρρυθμα χωρίς λόγο, μπορεί να υποδηλώνει αρρυθμία. Αν και ορισμένες φορές είναι ακίνδυνο, καλό είναι να ελεγχθεί από ειδικό.

5. Προβλήματα στα κάτω άκρα

Οίδημα στα πόδια, τους αστραγάλους ή τους γοφούς μπορεί να οφείλεται σε συγκέντρωση υγρών λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Η περιφερική αρτηριακή νόσος μπορεί επίσης να προκαλέσει πόνο και μούδιασμα.

6. Δυσκολία στον ύπνο

Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να κάνει τον ύπνο δύσκολο, καθώς το υγρό μπορεί να συγκεντρωθεί στους πνεύμονες όταν ξαπλώνετε. Η υπνική άπνοια, που συχνά συνοδεύεται από δυνατό ροχαλητό και αφυπνίσεις, αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου.

Πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να προέρχονται από διάφορες αιτίες, όχι απαραίτητα καρδιακά προβλήματα. Αν όμως αισθανθείτε κάτι καινούργιο ή ανεξήγητο, μιλήστε με έναν γιατρό για να λάβετε τη σωστή διάγνωση και θεραπεία. Η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να κάνει τη διαφορά.

