Προσωπικός ιατρός για κάθε πολίτη, δωρεάν επισκέψεις σε παιδίατρο και ισχυρά οικονομικά κίνητρα για νέους ιατρούς, είναι οι βασικοί πυλώνες του νομοσχεδίου για τον προσωπικό γιατρό που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Με το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού – Σύσταση Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας και άλλες διατάξεις» επιδιώκεται η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού με έμφαση στην πρόληψη, την υγειονομική φροντίδα για όλους και τη μείωση των ανισοτήτων.

Όπως ορίζεται, πλέον κάθε πολίτης θα έχει την δυνατότητα δωρεάν εγγραφής σε ιατρό στην περιοχή που ζει και κατοικεί, καθώς αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν Προσωπικοί Ιατροί.

Για πρώτη φορά δίνονται οικονομικά κίνητρα στους νέους ιατρούς. Συγκεκριμένα, κάθε ιατρός που θα επιλέξει κατά το έτος 2025 να εκπαιδευτεί στις ειδικότητες είτε της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής είτε της Εσωτερικής Παθολογίας θα λάβει εφάπαξ το ποσό των 40.000 ευρώ σε επίπεδο μεικτών απολαβών.

Παράλληλα, εστιάζοντας στην προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων πρόσβασης στην υγεία, θεσμοθετείται ο Προσωπικός Παιδίατρος. Σε πρώτη φάση, περίπου 530.000 παιδιά θα έχουν για πρώτη φορά δωρεάν πρόσβαση.

Επιπλέον, ιδρύονται 7 Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας, ένα σε κάθε Ιατρική Σχολή/Τμήμα της χώρας στα οποία θα υπηρετούν μέλη ΔΕΠ. Σε αυτά, θα λειτουργούν Σταθμοί Τηλεϊατρικής, ενώ στο πλαίσιο του Δικτύου Τηλεϊατρικής θα υπάρχουν 3.500 σημεία κατ’ οίκον νοσηλείας σε όλη τη χώρα. Έτσι, σε όποιο σημείο της χώρας και αν διαμένουν, οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν φροντίδα κατ’ οίκον με 24ωρη αδιάλειπτη ιατρική παρακολούθηση.

Το σχέδιο νόμου, θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως και την 8η Οκτωβρίου και ώρα 21:50.

Πιο αναλυτικά, οι επτά βασικές αλλαγές που εισάγονται με το σχέδιο νόμου:

Περισσότεροι Προσωπικοί Ιατροί: Αυξάνονται οι κατηγορίες των Προσωπικών Ιατρών, καθώς πλέον προστίθενται όλοι οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί που επιθυμούν να αποκτήσουν την ειδικότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρική κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Σημειώνεται ότι, όλοι οι Προσωπικοί Ιατροί κάθε κατηγορίας θα εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να επιτελούν αποτελεσματικότερα τον ρόλο τους ειδικά σε σχέση με την πρόληψη.

Οικονομικά κίνητρα για νέους γιατρούς: Για πρώτη φορά δίνονται εφάπαξ 40.000 ευρώ σε επίπεδο μεικτών απολαβών σε όσους ιατρούς επιλέξουν κατά το έτος 2025 να εκπαιδευτούν στις ειδικότητες της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Εσωτερικής Παθολογίας.

Αυτόματη εγγραφή: Όσοι πολίτες δεν πραγματοποιήσουν εγγραφή σε Προσωπικό Ιατρό της επιλογής τους έως την 01.06.2025, θα εγγράφονται από το σύστημα αυτομάτως σε Προσωπικό Ιατρό. Σημειώνεται ότι η εγγραφή θα γίνεται σε επίπεδο Δήμου ή Όμορων Δήμων ώστε ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε ιατρό κοντά στο μέρος που κατοικεί, μειώνοντας τα εμπόδια πρόσβασης.

Καθιέρωση συστήματος δεικτών απόδοσης των προσωπικών ιατρών: Καθιερώνεται αποτελεσματικό σύστημα δεικτών απόδοσης των προσωπικών ιατρών, βάσει αντικειμενικών δεδομένων, όπως η συμμετοχή του εγγεγραμμένου πληθυσμού σε δράσεις πρόληψης κ.λ.π.

Προσωπικός Παιδίατρος για τα παιδιά: Ξεκινά η πρώτη φάση δωρεάν πρόσβασης 530.000 παιδιών 0-16 ετών σε Προσωπικό Παιδίατρο. Το υπουργείο Υγείας επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων παιδιάτρων κατά 100, ώστε να καλύψει πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά σε πρώτη φάση και σε επόμενο στάδιο να αυξήσει το ποσοστό κάλυψης του παιδικού πληθυσμού.

7 Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας: Ιδρύονται Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας ένα σε κάθε Ιατρική Σχολή/Τμήμα της χώρας. Στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας θα υπηρετούν μέλη ΔΕΠ (5 σε κάθε Κέντρο Υγείας για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη και 4 για τις λοιπές περιοχές), με επίκεντρο την παροχή υπηρεσιών Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας στους πολίτες, την εκπαίδευση ιατρών της Π.Φ.Υ, την έρευνα, την ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την προαγωγή υγείας της κοινότητας και την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Σταθμοί Τηλεϊατρικής και 3.500 σημεία κατ’ οίκον νοσηλείας σε όλη τη χώρα: Εισάγονται Σταθμοί Τηλεϊατρικής στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας με στόχο τα μέλη ΔΕΠ που θα αναλάβουν το έργο της Επείγουσας Ιατρικής να μπορούν να εξετάζουν πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και να συμβουλεύουν κατάλληλα συναδέλφους τους ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά τα επείγοντα περιστατικά και να μειωθούν οι αχρείαστες διακομιδές. Επιπλέον, το Δίκτυο Τηλεϊατρικής περιλαμβάνει 3.500 σημεία κατ’ οίκον νοσηλείας σε όλη τη χώρα, ώστε να μπορούν οι ασθενείς να έχουν φροντίδα κατ’οίκον με 24ωρη αδιάλειπτη ιατρική παρακολούθηση σε όποιο σημείο της χώρας κι αν διαμένουν.

Ο Προσωπικός Ιατρός είναι μία δωρεάν παροχή προς όλους τους πολίτες οι οποίοι αποκτούν προσωπικό σύμβουλο υγείας για θέματα αγωγής υγείας, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και καθοδήγησής τους σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποτελεί την πρώτη επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας. Είναι υπεύθυνος για την πρόληψη, την εξέταση, την ενημέρωση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και την παραπομπή για εξετάσεις σε ειδικούς γιατρούς.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι στο επίκεντρο του μεταρρυθμιστικού μας έργου. Με το νέο μας νομοσχέδιο που ανέβηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση ενισχύουμε το κομμάτι της πρόληψης και της προληπτικής ιατρικής στη χώρα μας, μέσω του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού για όλους τους πολίτες, ενώ επεκτείνουμε ταυτόχρονα το μέτρο και στους παιδιάτρους με στόχο να καλύψουμε δωρεάν επισκέψεις για 530.000 παιδιά 0-16 ετών. Επιπλέον, από 1/1/2025 με στόχο να εντάξουμε περισσότερους παθολόγους στο σύστημα από τους ήδη υπάρχοντες, θα παρέχουμε στους γιατρούς που επιλέγουν ως ειδικότητα την Παθολογία ή τη Γενική Ιατρική, οικονομικό κίνητρο 40.000 ευρώ άπαξ, επιπλέον του μισθού τους. Εκτός όμως από το μέτρο του Προσωπικού γιατρού, το νέο νομοσχέδιο εισάγει μία πολύ καινοτόμα ιδέα που πιστεύω ότι θα αλλάξει εντελώς τον υγειονομικό χάρτη. Σκοπεύουμε να ιδρύσουμε επτά (7) Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας, τα οποία θα λειτουργούν ως Σταθμοί Τηλεϊατρικής με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ιατρικών περιστατικών για τους κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών. Του χρόνου το καλοκαίρι, στα νησιά όλα της Ελλάδος οι πολίτες θα έχουν την επιλογή, όπου και να βρίσκονται, να έχουν πρόσβαση στην Τηλεσυμβουλευτική από το κινητό τους. Αυτό για μένα είναι μια επανάσταση στον τομέα της Υγείας που θα δώσει λύση στο αιώνιο πρόβλημα της πρόσβασης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ασθενών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές όπως τα νησιά μας και ταυτόχρονα θα οδηγήσει στο να σωθούν χιλιάδες ζωές συνανθρώπων μας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε:

Κάθε πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε υγειονομική φροντίδα χωρίς διακρίσεις, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο υπουργείο Υγείας εργαζόμαστε διαρκώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θέλουμε το σύστημα να λειτουργεί πιο δίκαια και πιο αποτελεσματικά. Κάθε πολίτης να έχει τον Προσωπικό του Ιατρό ο οποίος θα τον καθοδηγεί και θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη φροντίδα και την πρόληψη της υγείας του. Για πρώτη φορά, δίνουμε κίνητρα για να επιλέξουν νέοι ιατροί ειδικότητα που θα τους οδηγήσει να γίνουν Προσωπικοί Ιατροί, ενώ φροντίζουμε 530.000 παιδιά να έχουν Προσωπικό Παιδίατρο δωρεάν. Παράλληλα, η ίδρυση Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας και η εισαγωγή της τηλεϊατρικής αποτελούν σημαντικό πρώτο βήμα ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επιδιώκοντας να φτάνει η ιατρική φροντίδα σε κάθε πολίτη, ακόμα και αν κατοικεί στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της χώρας μας. Συνεχίζουμε σταθερά και αποτελεσματικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και τις αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, να ενισχύουμε την υγεία του πληθυσμού ώστε να αποφεύγουμε την αρρώστια, να κερδίζουμε περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής και να μειώνουμε τις ανισότητες στην υγεία. Η δέσμευσή μας για κοινωνική δικαιοσύνη, γίνεται πράξη μέσα από απτά αποτελέσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

