Περίπου ένα στα τρία παιδιά και έφηβοι σε όλο τον κόσμο έχει μυωπία, με τα περιστατικά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα παγκοσμίως να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 740 εκατομμύρια μέχρι το 2050, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο «British Journal of Opthalmology».

Οι ερευνητές εκτίμησαν τον τρέχοντα και μελλοντικό επιπολασμό της μυωπίας ως το 2050 στα παιδιά ηλικίας 5 ως 19 ετών.

Η ανάλυσή τους αποκάλυψε τον υπερτριπλασιασμό της εμφάνισης μυωπίας μεταξύ 1990 και 2023, με αύξηση από 24% μεταξύ 1990-2000 σε 25% το 2001-2010, 30% το 2011-2019 και 36% το 2020-2023.

Ενώ η εμφάνιση μυωπίας στους έφηβους ξεπέρασε εκείνη των παιδιών, με κορύφωση στο 54% κατά το 2020-2023, ωστόσο η απόλυτη αύξηση στα παιδιά από το 1990 ως το 2023 ήταν σχεδόν διπλάσια από εκείνη των εφήβων.

Πού και γιατί υπάρχει αύξηση του επιπολασμού της μυωπίας

Η συχνότητα εμφάνισης μυωπίας ήταν σημαντικά υψηλότερη στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος από ό,τι στις χώρες υψηλού εισοδήματος.

Το γυναικείο φύλο, η διαμονή στην ανατολική Ασία, το μορφωτικό επίπεδο και η διαμονή σε αστικές περιοχές φαίνεται να επηρεάζουν την εμφάνιση της μυωπίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεντρωτικής ανάλυσης των διαθέσιμων στοιχείων.

Η πανδημία Covid-19 μπορεί να έπαιξε ρόλο στην απότομη αύξηση μετά το 2020, εκτιμούν οι ερευνητές.

Σχετικά με τις γεωγραφικές διαφορές παρατηρούν ότι οι κάτοικοι της ανατολικής και της νότιας Ασίας γνώρισαν ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα την πιο απότομη αύξηση του επιπολασμού της μυωπίας.

«Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας της εκπαίδευσης και της εμφάνισης της μυωπίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρώιμη εφαρμογή της τυπικής εκπαίδευσης σε ορισμένα κράτη της ανατολικής Ασίας θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει ως στοιχείο που επιδρά. Αντίθετα, οι αφρικανικοί πληθυσμοί παρουσιάζουν χαμηλότερο επιπολασμό μυωπίας, που πιθανώς αποδίδεται στα χαμηλότερα ποσοστά αλφαβητισμού και στην καθυστερημένη έναρξη της τυπικής εκπαίδευσης, που συνήθως συμβαίνει μεταξύ των ηλικιών 6-8 ετών για τα περισσότερα παιδιά», προσθέτουν.

Τέλος, οι διαφορές φύλου μπορεί να εξηγούνται από το γεγονός ότι τα κορίτσια φτάνουν στην εφηβεία γρηγορότερα από τα αγόρια και τείνουν να περνούν λιγότερο χρόνο στην ύπαιθρο. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία περισσότερης σωματικής δραστηριότητας και λιγότερου χρόνου στην οθόνη για όλα τα παιδιά και τους εφήβους.

Με βάση τα στοιχεία και τις τάσεις έως το 2023, υπολογίζεται ότι ο συνολικός παγκόσμιος επιπολασμός της μυωπίας αναμένεται να ξεπεράσει τις 740 εκατομμύρια περιπτώσεις το 2050, από 600 εκατομμύρια το 2030. Αναμένεται να είναι υψηλότερος μεταξύ των κοριτσιών και των νεαρών γυναικών από ό,τι μεταξύ των αγοριών και των νεαρών ανδρών, αλλά και στις ηλικίες 13-19 ετών από ό,τι στις ηλικίες 6-12 ετών.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν διάφορους περιορισμούς στα ευρήματά τους, συμπεριλαμβανομένων της μεταβλητής ποιότητας και των σημαντικών διαφορών στον σχεδιασμό και τη μεθοδολογία των μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη συγκεντρωτική ανάλυση των δεδομένων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

