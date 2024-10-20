«Προλαμβάνω»: Πάνω από 4 εκατ. παραπεμπτικά για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τραχήλου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποστολής ενημερωτικών SMS από το υπουργείο Υγείας, για το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου, καθώς και για το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», έχουν ήδη εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια ηλεκτρονικά παραπεμπτικά σε λιγότερο από μία εβδομάδα, καλώντας τους δικαιούχους να προγραμματίσουν τις προληπτικές εξετάσεις και να μην τις αμελήσουν. Αποτελούν μια σημαντική υπενθύμιση ότι η υγεία μας ξεκινάει από την πρόληψη.

Για το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου έχουν εκδοθεί παραπεμπτικά για 1.461.560 δικαιούχους. Το πρόγραμμα αυτό αφορά γυναίκες και άνδρες, ηλικίας 50-69 ετών οι οποίοι διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι. Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν self-test από συνεργαζόμενα φαρμακεία με το υπουργείο Υγείας και εφόσον υπάρχει θετικό αποτέλεσμα στο self-test, μπορούν να προχωρήσουν σε δωρεάν κλινική εκτίμηση από ιατρό γαστρεντερολόγο και στην περίπτωση που κριθεί σκόπιμο θα πραγματοποιηθεί και δωρεάν διαγνωστική κολονοσκόπηση.

Για το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έχουν εκδοθεί παραπεμπτικά για 2.619.868 γυναίκες για εξέταση test Pap (για γυναίκες 21-29) ή για μοριακό τεστ HPV DNA (για γυναίκες 30-65). Το πρόγραμμα για την πρόληψη κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας αφορά γυναίκες ηλικίας 21-65 ετών οι οποίες διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε ασφαλισμένες, είτε ανασφάλιστες. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης εντελώς δωρεάν στις γυναίκες για τις οποίες υπάρχουν ευρήματα.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι δικαιούχοι των προληπτικών εξετάσεων λαμβάνουν τα παραπεμπτικά τους μέσω άυλης συνταγογράφησης ή με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους σε δομές υγείας και συνεργαζόμενα φαρμακεία.

Το εθνικό πρόγραμμα πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» σχεδιάστηκε από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη του καρκίνου.

«Η υγεία μας είναι προτεραιότητα για αυτό δεν αγνοούμε το SMS. Όταν λάβετε το μήνυμα από το υπουργείο Υγείας, μην το αγνοήσετε. Μπείτε στην ιστοσελίδα των προληπτικών προγραμμάτων, proliptikes.gov.gr , βρείτε το πρόγραμμα που σας αφορά και κλείστε το ραντεβού σας εύκολα και γρήγορα για να κάνετε τις δωρεάν προληπτικές σας εξετάσεις. Είναι ένα δώρο που οφείλουμε όλοι στον εαυτό μας», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε, Νίκη Τσούμα, δήλωσε:

«Στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ είμαστε περήφανοι που υλοποιούμε την πρώτη ολοκληρωμένη δράση πρόληψης στη χώρα, πλήρως ψηφιοποιημένη. Αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα και υπηρεσίες για την προληπτική ιατρική στους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο οι ωφελούμενοι από τη δράση πολίτες, χωρίς να ταλαιπωρηθούν, έχουν στο κινητό τους την απαιτούμενη πληροφορία και όλα τα παραπεμπτικά ώστε να προβούν στις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.