Θεραπεία Αρθριτικού Γόνατος με PRP

Στις περιπτώσεις αρχόμενης και μέτριας οστεοαρθρίτιδας γόνατος και σύμφωνα με τις νέες διεθνείς οδηγίες που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθλητικών Κακώσεων, Χειρουργικής Γόνατος και Αρθροσκόπησης (ESSKA), η θεραπεία PRP αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή που στοχεύει στη μείωση του πόνου και στη βελτίωση της λειτουργίας του. Επιπλέον, θεωρείται πιο αποτελεσματική θεραπεία σε σχέση με τις εγχύσεις υαλουρονικού οξέος ή κορτιζόνης.

Τι είναι το PRP

«Η θεραπεία PRP (Platelet Rich Plasma) είναι μια βιολογική μορφή θεραπείας μυοσκελετικών παθήσεων, η οποία συνίσταται στην έγχυση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (παρασκευάσματος συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων-αυξητικών παραγόντων) στην πάσχουσα περιοχή. Θεωρείται ότι ενισχύει την επούλωση και την αναγέννηση των τραυματισμένων ιστών (τενόντων, χόνδρων, οστών και μυών) καθώς και τη μείωση ή την εξάλειψη του πόνου. Όλα αυτά με φυσικό τρόπο και χωρίς κανέναν κίνδυνο.

Σήμερα, χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγάλα ορθοπαιδικά κέντρα και αθλητικά σωματεία για την αντιμετώπιση ορθοπαιδικών παθήσεων» αναφέρει ο κ. Αναστάσιος Δεληγεώργης MD, MSc. Oρθοπαιδικός Χειρουργός-Αθλητίατρος Aναπληρωτής Διευθυντής Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

PRP και Οστεοαρθρίτιδα γόνατος

Oστεοαρθρίτιδα γόνατος είναι η προοδευτική φθορά-καταστροφή του χόνδρου της άρθρωσής του και πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο. Το PRP μπορεί να βελτιώσει το μικρο-περιβάλλον της πάσχουσας άρθρωσης, βοηθώντας στην ανακούφιση από τον πόνο, στη βελτίωση της κινητικής ικανότητας και στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου.

Το θεραπευτικό πρωτόκολλο περιλαμβάνει 2 - 4 εγχύσεις με διάστημα 1-3 εβδομάδων μεταξύ τους.



Πώς παρασκευάζεται και εφαρμόζεται το PRP;

«Η τεχνική συνίσταται στη λήψη μικρής ποσότητας αίματος (10-30 ml) από μια περιφερική φλέβα του πάσχοντος, το οποίο κατόπιν τοποθετείται σε ειδική φυγόκεντρο. Η φυγόκεντρος διαχωρίζει το πλάσμα που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια από τα άλλα συστατικά του αίματος. Στη συνέχεια, εγχέεται το διαχωρισμένο πλάσμα που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια στην περιοχή της βλάβης εστιασμένα. Η έγχυση PRP γίνεται στο ορθοπαιδικό ιατρείο και η όλη διαδικασία δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά. Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει ξεκούραστος για τις επόμενες δύο ημέρες μετά την έγχυση. Επίσης, πρέπει να αποφύγει τη χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων μια εβδομάδα, πριν και μετά την έγχυση», εξηγεί ο κ. Δεληγιώργης και παραθέτει τα πλεονεκτήματα της PRP θεραπείας:

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της θεραπείας PRP;

• Ταχύτερη και πληρέστερη επούλωση των ιστών

• Μειωση ή και εξάλειψη του πόνου

• Ταχύτερη αποκατάσταση της κινητικότητας και ταχύτερη επάνοδος στην καθημερινότητα και την άθληση

• Ασφαλής και ανώδυνη μέθοδος

• Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης του υλικού που εγχέεται, αφού πρόκειται για βιολογικό υλικό που προέρχεται από τον ίδιο τον πάσχοντα

• Βασίζεται στις θεραπευτικές ιδιότητες του ίδιου του οργανισμού

• Δεν χρειάζεται νοσηλεία ή αναισθησία.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.