Νέο υπερσύγχρονο Ενδοσκοπικό Τμήμα στο Διαγνωστικό Κέντρο HealthSpot Γλυφάδας

Πλήρως εξοπλισμένο ενδοσκοπικό τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του στο διαγνωστικό Κέντρο HealthSpot στη Γλυφάδα, με έμπειρους και καταρτισμένους ενδοσκόπους, οι οποίοι εκτελούν γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα.

Τα ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικών τεχνικών, όπως η ψηφιακή και συμβατική χρωμοενδοσκόπηση από τους ειδικά εκπαιδευμένους ενδοσκόπους σε αυτές τις μεθόδους, συστήνουν ένα διαγνωστικό ιατρείο υψηλού επιπέδου ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στο ανώτερο πεπτικό γίνεται ανίχνευση και διάγνωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, έλεγχος για δυσανεξία στη γλουτένη, έλεγχος για δυσαπορρόφηση της Β12, έγκαιρη διάγνωση οισοφαγίτιδας και οισοφάγου Barrett καθώς και διάγνωση του πεπτικού έλκους.

Στο κατώτερο πεπτικό, με τις ειδικές μεθόδους της χρωμοενδοσκόπησης, δίνεται η δυνατότητα της συμβολής, άμεσα και έγκαιρα, στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, καθώς μπορεί να ανευρεθούν πολύποδες ακόμη και σε πολύ μικρό μέγεθος και έτσι να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης του καρκίνου του παχέος εντέρου, όπως έχουν δείξει πολλές μελέτες για τον σημαντικό ρόλο της προληπτικής κολονοσκόπησης.

Επίσης, γίνεται διάγνωση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου: της ελκώδους κολίτιδας και της νόσου Crohn καθώς και έλεγχος και χαρτογράφηση της εκκολπωματικής νόσου. Ακόμη, με τη βοήθεια της ψηφιακής χρωμοενδοσκόπησης είναι δυνατόν να ανιχνευθούν βλάβες από τον ιό HPV (κονδυλώματα) στην ορθοπρωκτική περιοχή και να κατευθυνθεί ο ασθενής σωστά και αποτελεσματικά.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο ενδοσκοπικό ιατρείο αιχμής με προσανατολισμό στην άμεση και έγκαιρη διάγνωση παθήσεων του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού που έρχεται να πλαισιώσει τις υπόλοιπες υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που προσφέρει το ΗealthSpot Γλυφάδας.

Τι είναι η γαστροσκόπηση;

Η γαστροσκόπηση είναι μία ολιγόλεπτη εξέταση για τη μελέτη των παθήσεων του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου. Όπως όλες οι ενδοσκοπήσεις είναι μία εξέταση ασφαλής, που γίνεται ανώδυνα με μέθη παρουσία αναισθησιολόγου. Κατά τη διάρκεια της γαστροσκόπησης παρατηρείται με λεπτομέρεια το εσωτερικό τοίχωμα αυτών των οργάνων.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εντοπισθούν διάφορες αλλοιώσεις (όπως έλκος στομάχου ή δωδεκαδακτύλου). Επίσης ευρήματα μπορεί να οδηγήσουν στη διάγνωση διαφόρων παθήσεων (όπως οισοφαγίτιδα, κιρσοί οισοφάγου, νεοπλάσματα).

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρχει η δυνατότητα λήψης τεμαχιδίων για ιστολογική εξέταση (βιοψία) ή να γίνει και έλεγχος για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

Η γαστροσκόπηση συστήνεται σε ασθενείς με:

• δυσφαγία, αδυναμία δηλαδή διέλευσης τροφών ή υγρών από τον οισοφάγο προς το στομάχι

• επεισόδια ενσφήνωσης τροφής στον οισοφάγο και ανθεκτική παλινδρομική νόσο

• χρόνια παλινδρομική νόσο για αποκλεισμό οισοφάγου Barrett και παρακολούθηση τους ανάλογα με τα ιστολογικά και απεικονιστικά ευρήματα

• κοιλιακό άλγος που επιμένει ή που αφυπνίζει τον ασθενή από την νυχτερινή κατάκλιση προς αποκλεισμό πεπτικού έλκους

• ανεξήγητη σιδηροπενική αναιμία και ειδικά σε άρρενες ασθενείς οποιαδήποτε ηλικίας

• απώλεια βάρους και εμέτους

• άλλες εξετάσεις εργαστηριακές ή απεικονιστικές έμμεσα διαγιγνώσκουν πάθηση που μπορεί να ευθύνεται ή να συμμετέχει ο οισοφάγος ή το στομάχι.

Ποια είναι η διαδικασία της γαστροσκόπησης στο HealthSpot

O ασθενής παρακολουθείται από νοσηλεύτρια και αναισθησιολόγο σε όλη την διάρκεια της εξέτασης αλλά και της παραμονής στο ιατρείο. Χρησιμοποιείται οξυγόνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης για λόγους καθαρά προληπτικούς και ασφάλειας.

Χρησιμοποιείται εμφύσηση με ειδικό αέριο, το CO2 που απορροφάται 150 φορές γρηγορότερα συγκριτικά με τον αέρα επιτρέποντας στον ασθενή μια άνετη και ανώδυνη εξέταση αλλά και απουσία ενόχλησης μετά την εξέταση.

Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ενδοσκοπικό εξοπλισμό υψηλής ψηφιακής ανάλυσης με ενδοσκόπια της πιο πρόσφατης τεχνολογίας που επιτρέπουν λεπτομερή διάγνωση των αλλοιώσεων του οισοφάγου και του στομάχου.

Τα συγκεκριμένα ενδοσκόπια παρέχουν πολύ υψηλής ποιότητας απεικόνιση και δυνατότητα μεγεθυντικής ενδοσκόπησης και ψηφιακής χρωμοενδοσκόπησης επιτρέποντας στον εκπαιδευμένο ενδόσκοπο να παρατηρεί και να αναλύει ακόμη και πολύ μικρές αλλοιώσεις ή σημαντικές παθήσεις σε αρχικό στάδιο, προσφέροντας στον ασθενή έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση σε μια μόλις ενδοσκόπηση.

Ο χώρος του εργαστηρίου του ιατρείου είναι αυτόνομος και απολυμαίνεται μετά το πέρας του προγράμματος των ενδοσκοπήσεων με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες.

*Λεωφόρος Βουλιαγμένης & Γρηγορίου Λαμπράκη 62, Γλυφάδα

Τα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot δημιουργήθηκαν από το Hellenic Healthcare Group (HHG), τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας και παρέχουν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες διάγνωσης και εξατομικευμένης αντιμετώπισης κάθε θέματος υγείας. Είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τα θεραπευτήρια του HHG (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Μetropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic) προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και επίσκεψης σε ιατρό του Ομίλου.

Βρίσκονται στην Αττική (Κηφισιά, Περιστέρι, Γλυφάδα, Ραφήνα, Πειραιάς εντός ΟΛΠ) καθώς και στη Σαντορίνη και τη Μύκονο (MyClinic).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.