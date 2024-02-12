Νέα μέθοδος ανίχνευσης του καρκίνου των ωοθηκών από δείγματα ούρων

Μια νέα πολλά υποσχόμενη μέθοδο, που θα μπορούσε να ανιχνεύσει τον πρώιμο καρκίνο των ωοθηκών από δείγματα ούρων, ανέπτυξαν ερευνητές του πανεπιστημίου Virginia Commonwealth University.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στην 68η Ετήσια Συνάντηση της Βιοφυσικής Εταιρείας, στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνιας.

Προηγούμενη έρευνα είχε δείξει ότι υπάρχουν χιλιάδες μικρά μόρια, τα πεπτίδια, στα ούρα γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών.

Ο ερευνητής, Γιόζεφ Ράινερ και οι συνεργάτες του αναζήτησαν μια μέθοδο για την ευκολότερη ανίχνευση αυτών των πεπτιδίων. Στράφηκαν στην τεχνολογία νανοπόρων, που έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει ταυτόχρονα πολλά πεπτίδια. Η βασική ιδέα της ανίχνευσης αυτής περιλαμβάνει τη διέλευση μορίων μέσω ενός μικροσκοπικού πόρου, ενός νανοπόρου, και τη μέτρηση των αλλαγών που συμβαίνουν καθώς τα μόρια κινούνται μέσα σε αυτόν.

Στη μελέτη τους ταυτοποίησαν και ανέλυσαν 13 πεπτίδια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το LRG-1, έναν βιοδείκτη που βρίσκεται στα ούρα ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών. Απώτερος στόχος τους είναι να αναπτύξουν ένα τεστ που σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως το διακολπικό υπερηχογράφημα, το οικογενειακό ιστορικό και οι εξετάσεις αίματος, θα μπορούσε να βελτιώσει την ακρίβεια ανίχνευσης του καρκίνου των ωοθηκών σε πρώιμο στάδιο στο μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

