Την έγκριση δύο νέων θεραπειών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, του «Xevudy» (sotrovimab) και του «Kineret» (anakinra) ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι συστήνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).



Το «Xevudy» (sotrovimab) είναι φάρμακο μονοκλωνικού αντισώματος, το οποίο προορίζεται για τη θεραπεία της COVID-19 σε ενήλικες και εφήβους (από 12 ετών και βάρους τουλάχιστον 40 κιλών) που δεν χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο και που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να γίνει σοβαρή η νόσος.



To «Kineret» (anakinra) είναι ένα ανοσοκατασταλτικό φάρμακο που είναι ήδη εγκεκριμένο στην ΕΕ για τη θεραπεία διαφόρων φλεγμονωδών καταστάσεων. Η ένδειξή του έχει πλέον επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τη θεραπεία της COVID-19 σε ενήλικες ασθενείς με πνευμονία που χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο (οξυγόνο χαμηλής ή υψηλής ροής) και που κινδυνεύουν να αναπτύξουν σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.

EMA recommends approval for use of Kineret, an immunosuppressive medicine 💊, in #COVID19 adult patients requiring supplemental oxygen and at risk of developing severe respiratory failure.

