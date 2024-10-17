Κορωνοϊός: 709 εισαγωγές, 4 διασωληνωμένοι και 28 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Συνεχίζεται η μείωση της θετικότητας για SARS-CoV2 στην κοινότητα, ωστόσο παρατηρείται αύξηση στις εισαγωγές στο νοσοκομείο με λοίμωξη COVID-19 και στους θανάτους, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 7-13 Οκτωβρίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 709 νέες εισαγωγές, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 597.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν τέσσερις. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν οκτώ.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 20.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 28. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 25.

Από 27/9 αναγνωρίστηκε από το ECDC ως στέλεχος ενδιαφέροντος η υπο-παραλλαγή KP.3 της ΒΑ.2.86, ενώ υπό παρακολούθηση τέθηκε και η υπο-παραλλαγή XEC της ΒΑ.2.86.

Τις τελευταίες εβδομάδες το στέλεχος που επικρατεί είναι το KP.3, ενώ ανιχνεύτηκαν τα πρώτα στελέχη XEC στη χώρα.

Τα στελέχη αυτά δεν έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα, χωρίς να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε τέσσερις από τις δέκα περιοχές τα επίπεδα του ιικού φορτίου εμφανίζονται υψηλά (με τρεις εξ αυτών να εμφανίζουν μικρή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα επίπεδα είναι χαμηλά/μέτρια.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη όπως εκτιμάται από τα δίκτυα επιτήρησης στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στο νοσοκομειακό περιβάλλον (δίκτυο επιτήρησης SARI), βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.