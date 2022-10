Η διατροφή ως μέσο πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Το 2020, ο καρκίνος του μαστού έγινε ο πιο συχνά διαγνωσμένος τύπος καρκίνου παγκοσμίως - Περίπου 2,26 εκατομμύρια γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού και περίπου 685.000 γυναίκες έχασαν τη μάχη με τη νόσο.

Ο καρκίνος χαρακτηρίζεται από μία αφύσικη κυτταρική ανάπτυξη, με πιθανότητα εισβολής ή διάδοσης σε όλο το σώμα, καθώς ο φυσιολογικός μηχανισμός ελέγχου σταματά να λειτουργεί.

Το 2020, ο καρκίνος του μαστού έγινε ο πιο συχνά διαγνωσμένος τύπος καρκίνου παγκοσμίως. Περίπου 2,26 εκατομμύρια γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού και περίπου 685.000 γυναίκες έχασαν τη μάχη με τον καρκίνο.

Αιτίες καρκινογένεσης:

Οι συχνότερες αιτίες καρκινογένεσης εστιάζουν στους:

• Γενετικούς παράγοντες (προδιαθεσικό υπόστρωμα)

• Ανοσολογικούς παράγοντες (λοιμώξεις από ιούς)

• Περιβαλλοντικούς παράγοντες (ακτινοβολία, ήλιος, ατμόσφαιρα, κάπνισμα, διατροφή)

Συστάσεις για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση:

Οι συστάσεις σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου δεν διαφέρουν σημαντικά από τις συστάσεις του γενικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα αφορούν:

• Φυσιολογικό και υγιές βάρος

• Αυξημένη φυσική δραστηριότητα

• Μειωμένη κατανάλωση οινοπνεύματος

• Αποφυγή καπνίσματος

• Διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες

• Τρόφιμα χαμηλών λιπαρών

• Καλές πηγές άπαχης πρωτεΐνης

• Κανόνες κατάλληλης επεξεργασίας, προετοιμασίας και ψησίματος φαγητού

• Αποφυγή κατανάλωσης ζάχαρης

Πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η διατροφή στην πρόληψη του καρκίνου;

Σύμφωνα με μίατελευταία έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2019, ενδιαφέρον αποτελεί ότι αν οι διατροφικές συνήθειες του ατόμου ήταν καλύτερες, θα είχαν αποφευχθεί περιστατικά εμφάνισης καρκίνου σε ποσοστό:

35% στις δυτικές χώρες

20% στις αναπτυσσόμενες χώρες

• Το 5,2% όλων των καρκίνων συσχετίζεται με φτωχές δίαιτες και κακές διατροφικές συνήθειες.

• 1 στα 5 περιστατικά εμφάνισης καρκίνου συσχετίζεται με παχυσαρκία, υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, χρήση καπνού και χαμηλή σωματική δραστηριότητα.

• Συνολικά 13 τύποι καρκίνων σχετίζονται με πλεονάζον βάρος ή παχυσαρκία και φυσικά αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου εμφάνισης κάποιου τύπου καρκίνου.

Πως συνδέεται η διατροφή με την εμφάνιση του καρκίνου;

Σύμφωνα με έρευνες της τελευταία δεκαετίας μία διατροφή πλούσια σε κορεσμένο λίπος, επεξεργασμένες τροφές, ζάχαρη, αλάτι, φτωχή σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εμφάνιση καρκίνου.

Παράλληλα, η ύπαρξη παχυσαρκίας και νοσημάτων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, αποτελούν επιπλέον παράγοντες κινδύνου στην ανάπτυξη διαφόρων μορφών καρκίνου.

Τι λόγο έχει το κόκκινο κρέας στη διατροφή μου;

Στο κόκκινο κρέας, εστιάζουν κυρίως οι ερυενητές τα τελευταία χρόνια, λόγων των συντηρητικών του επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος (νιτρικά & νιτρώδη- νιτροζαμίνες) , που φαίνεται να προκαλούν καρκινογένεση όταν συσσωρευθούν στον οργανισμό. Ακόμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει γύρω από τον τρόπο ψησίματος του κρέατος, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν καρκινογόνες ουσίες (HCA, PAH) σύμφωνα με το National Cancer Institute.

Τέλος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) ο κίνδυνος καρκίνου του παχέος εντέρου φαίνεται να αυξάνεται κατά 17% για κάθε παραπάνω μερίδα 100g κόκκινου κρέατος καθημερινά.

Τα αντιοξειδωτικά αλλά και τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη;

Τα αντιοξειδωτικά αποτελούν φυσικές ουσίες που περιέχονται στα τρόφιμα, τα οποία δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες, προστατεύοντας έτσι την κυτταρική καταστροφή. Σαφώς, λόγω αυτής της ιδιότητας τους, είναι σημαντικό να υπάρχουν στην καθημερινή διατροφή, στα πλαίσια πάντα μίας ισορροπημένης διατροφής και άσκησης.

Πηγές φυσικών αντιοξειδωτικών:

Berries

Σταυρανθή λαχανικά -Μπρόκολο

Κουρκουμάς, Πιπέρι

Σκόρδο, Κανέλα

Ξηροί καρποί & τα έλαια τους

Ελαιόλαδο

Όσπρια

Καρότα

Ντομάτα

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Συμπληρώματα Διατροφής

Όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφή οι έρευνες των τελευταίως ετών αναφέρουν αρκετά αντικρουόμενα αποτελέσματα, Έρευνες που αφορούν, αντίστοιχα, συμπληρώματα όπως Βιταμίνη D, Ασβέστιο, Σελήνιο, Βιταμίνη C, βιταμίνη E, β-καροτένιο, λυκοπένιο, φυλλικό οξύ και ψευδάργυρο δεν έχουν δείξει στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Η θεωρία γύρω από τα συμπληρώματα διατροφής βασίζεται στην φράση «Αν μικρή ποσότητα θρεπτικού συστατικού μπορούν να κάνουν καλό, τότε μεγάλες ποσότητες θα πρέπει να δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα οφέλη για τον οργανισμό»

(“A little of a nutrient is good, then a lot must be better” ), αλλά κάτι τέτοιο ακόμα δεν φαίνεται να μπορούμε να το υποστηρίξουμε επιστημονικά, πέραν κάποιων μεμονομένων κλινικών δοκιμών με συγκεκριμένα σκευάσματα.

Για όλες τις γυναίκες που πάλεψαν, παλεύουν και θα συνεχίζουν να παλεύουν με τον καρκίνο του μαστού, χρωστάμε την πρόληψη αλλά και την έγκαιρη διάγνωση που έχουμε σήμερα στα χέρια μας και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων.

Μην τις ξεχνάς, ας μην τις ξεχνάμε!

